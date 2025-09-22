El presidente de la Sociedad Rural, Nicolás Pino, se mostró sorprendido por la decisión del Gobierno de anunciar rentenciones cero para todos los granos hasta el 31 de octubre. Si bien reconoció que su entidad aún no tenía los números para analizar el impacto de la medida, adelantó que exigirá que "esta medida temporal sea permanente". "Las medidas temporales no son del todo justas. El que vendió la semana pasada se va a sentir mal hoy", reconoció Pino, el dirigente rural más cercano al presidente Javier Milei.
Pino dijo que presionará para que "esta medida temporal sea permanente"
La Sociedad Rural, entre la sorpresa y el festejo por la baja de retenciones
El presidente de la SRA celebró el anuncio del Gobierno aunque insistió en pedir el fin definitivo de los derechos de exportación.
