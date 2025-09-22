"Todas las opciones para la estabilización están sobre la mesa", anunció el secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, en un mensaje de X en el que confirmó que se evalúa la manera de ayudar a sostener a Javier Milei en medio de las turbulencias económicas.

Bessent dijo que "Argentina es un aliado de importancia" de Estados Unidos y ratificó que el Tesoro "está dispuesto a hacer lo necesario, dentro de su mandato, para apoyar a Argentina".

Agregó que "estas opciones pueden incluir, entre otras, líneas de swap, compras directas de divisas y compras de deuda pública denominada en dólares estadounidenses del Fondo de Estabilización Cambiaria del Tesoro".

El "enorme agradecimiento" de Milei

El mensaje tuvo la reacción inmediata de Javier Milei, quien también se valió de la red X para expresar su reverencia al respaldo de la administración republicana. No sólo reposteó el mensaje de Bessent y lo agradeció, sino que también hizo extensiva su docilidad a Trump.

Agradeció “el apoyo incondicional” de la Casa Blanca “al pueblo argentino, que hace dos años eligió dar vuelta un siglo de decadencia con mucho esfuerzo”.

“Los que defendemos las ideas de la libertad debemos trabajar juntos para el bienestar de nuestros pueblos”, interpretó Milei y confirmó ahora sí su viaje a Estados Unidos: “Nos vemos el martes en NY”, escribió.

El jefe de Estado también reposteó el agradecimiento que publicó el ministro de Economía, Luis Caputo, quien calificó de “invaluable” al socorro del gobierno de Donald Trump.

Caputo interpretó que esa promesa de ayuda y endeudamiento ratifica el “compromiso (de Estados Unidos) para ayudarnos a hacer grande la Argentina nuevamente”.

Milei viaja para sellar el apoyo financiero de Trump

La “enorme” alegría de Milei por redoblar condición de la Argentina como deudora de los Estados Unidos se concretará durante la reunión que acaba de ser ratificada para mañana con el titular de la Casa Blanca.

Se verán en Nueva York, ciudad sede de la Organización de Naciones Unidas (ONU) cuya Asamblea General los congregará en un apartado bilateral a ese evento.

Con el eufemismo de “fortalecer el vínculo entre ambos países”, Milei y Trump sellarán un acuerdo financiero con contraprestaciones que aún no fueron precisadas pero que implicarán condicionamientos para la soberanía económica de la Argentina.

Básicamente, Trump pondrá los puntos del préstamo del Tesoro de Estados Unidos para que el plan económico de Milei-Caputo se sostenga unas semanas más, antes de que los operadores financieros drenen esos fondos tal como lo hicieron con los préstamos internacionales que el Gobierno les sirvió en bandeja.

Se supone que antes o luego de la asistencia que Bessent le prometió con un posteo en las redes sociales -sin ningún decoro ni formalidad diplomática-, Milei se reunirá con empresarios y autoridades del Fondo Monetario Internacional (FMI).

En un principio, tiene previsto verse con la gerente de ese organismo, Kristalina Georgieva, con una comitiva en la que están incluidos Caputo, el vocero Manuel Adorni y la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, sospechada de actos de corrupción a través del supuesto cobro de coimas.