Una nueva semana deporetiva estará marcado por definiciones clave en fútbol nacional e internacional, con la fecha 9 de la Liga Profesional y los cruces decisivos de Copa Libertadores y Sudamericana. Además, se completan jornadas de Primera Nacional y del Torneo Clausura femenino, mientras que Europa y Estados Unidos tendrán actividad en Serie A, Coppa Italia, La Liga y MLS, con partidos que definirán líderes y clasificados en cada competencia.

Torneo Clausura

Termina la fecha 9 de la Liga Profesional, que tiene a Unión cómo lider en el Grupo A y a Riestra como puntero en la Zona B:

Lunes

19.00: Estudiantes vs Defensa y Justicia

21.00: Belgrano vs Newell's

Copa Libertadores

Se definen los clasificados a Semifinales. Racing recibe a Vélez con una ventaja de 1 a 0. River debe darlo vuelta en Brasil y Estudiantes ganarle a Flamengo:

Martes

19.00: Racing vs Vélez (1-0)

Miércoles

21.30: Palmeiras vs River (2-1)

Jueves

21.30: Estudiantes vs Flamengo (1-2)

Copa Sudamericana

El Granate tiene que defender en Brasil el triunfo que logró en la ida

Martes

21.30: Fluminense vs Lanús (0-1)

Primera Nacional

Se cierra la jornada 32 del torneo por el Ascenso:

21.05: Quilmes vs Güemes

21.05: All Boys vs Deportivo Madryn

Liga femenina

En el Torneo Clausura termina la jornada 7 y también comienza la fecha 8, en la víspera del inicio de la Copa Libertadores:

Lunes

19.15: Talleres vs San Lorenzo (fecha 7)

14.00: Independiente vs Belgrano (fecha 8)

15.00: Boca vs SAT (fecha 8)

Martes

11.00: River vs Racing (fecha 7)

11.00: Platense vs San Luis (fecha 8)

15.00: Huracán vs Ferro

Serie A

En Italia termina la fecha 4 y si Napoli gana será único puntero:

15.45: Napoli vs Pisa

Coppa Italia

Esta semana también hay partidos por la 2da ronda de la Coppa Italia:

Martes

12.00: Cagliari vs Frosinone

13.30: Udinese vs Palermo

16.00: Milan vs Lecce

Miércoles

12.00: Parma vs Spezia

13.30: Hellas Verona vs Venezia

16.00: Como vs Sassuolo

Jueves

13.30: Genoa vs Empoli

16.00: Torino vs Pisa

MLS

Por la Liga de Estados Unidos, el Inter visitará Nueva York:

Miércoles

20.30: NYC FC vs Inter Miami

La Liga

La Liga española jugará entre semana la fecha número 6:

Martes

14.00: Espanyol vs Valencia

14.00: Athletic vs Girona

16.30: Sevilla vs Villarreal

16.30: Levante vs Real Madrid

Miércoles

14.00: Getafe vs Alavés

16.30: Real Sociedad vs Mallorca

16.30: Atlético Madrid vs Rayo Vallecano

Jueves

14.30: Osasuna vs Elche

16.30: Real Oviedo vs Barcelona