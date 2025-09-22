Una nueva semana deporetiva estará marcado por definiciones clave en fútbol nacional e internacional, con la fecha 9 de la Liga Profesional y los cruces decisivos de Copa Libertadores y Sudamericana. Además, se completan jornadas de Primera Nacional y del Torneo Clausura femenino, mientras que Europa y Estados Unidos tendrán actividad en Serie A, Coppa Italia, La Liga y MLS, con partidos que definirán líderes y clasificados en cada competencia.
Torneo Clausura
Termina la fecha 9 de la Liga Profesional, que tiene a Unión cómo lider en el Grupo A y a Riestra como puntero en la Zona B:
Lunes
19.00: Estudiantes vs Defensa y Justicia
21.00: Belgrano vs Newell's
Copa Libertadores
Se definen los clasificados a Semifinales. Racing recibe a Vélez con una ventaja de 1 a 0. River debe darlo vuelta en Brasil y Estudiantes ganarle a Flamengo:
Martes
19.00: Racing vs Vélez (1-0)
Miércoles
21.30: Palmeiras vs River (2-1)
Jueves
21.30: Estudiantes vs Flamengo (1-2)
Copa Sudamericana
El Granate tiene que defender en Brasil el triunfo que logró en la ida
Martes
21.30: Fluminense vs Lanús (0-1)
Primera Nacional
Se cierra la jornada 32 del torneo por el Ascenso:
21.05: Quilmes vs Güemes
21.05: All Boys vs Deportivo Madryn
Liga femenina
En el Torneo Clausura termina la jornada 7 y también comienza la fecha 8, en la víspera del inicio de la Copa Libertadores:
Lunes
19.15: Talleres vs San Lorenzo (fecha 7)
14.00: Independiente vs Belgrano (fecha 8)
15.00: Boca vs SAT (fecha 8)
Martes
11.00: River vs Racing (fecha 7)
11.00: Platense vs San Luis (fecha 8)
15.00: Huracán vs Ferro
Serie A
En Italia termina la fecha 4 y si Napoli gana será único puntero:
15.45: Napoli vs Pisa
Coppa Italia
Esta semana también hay partidos por la 2da ronda de la Coppa Italia:
Martes
12.00: Cagliari vs Frosinone
13.30: Udinese vs Palermo
16.00: Milan vs Lecce
Miércoles
12.00: Parma vs Spezia
13.30: Hellas Verona vs Venezia
16.00: Como vs Sassuolo
Jueves
13.30: Genoa vs Empoli
16.00: Torino vs Pisa
MLS
Por la Liga de Estados Unidos, el Inter visitará Nueva York:
Miércoles
20.30: NYC FC vs Inter Miami
La Liga
La Liga española jugará entre semana la fecha número 6:
Martes
14.00: Espanyol vs Valencia
14.00: Athletic vs Girona
16.30: Sevilla vs Villarreal
16.30: Levante vs Real Madrid
Miércoles
14.00: Getafe vs Alavés
16.30: Real Sociedad vs Mallorca
16.30: Atlético Madrid vs Rayo Vallecano
Jueves
14.30: Osasuna vs Elche
16.30: Real Oviedo vs Barcelona