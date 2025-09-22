Los detenidos por la muerte del jubilado Eduardo Saúl De Francesco, cuyo cuerpo fue hallado a la vera de la ruta 9 en Zárate después de haber estado cuatro días desaparecido, ya son cuatro.

La causa se inició cuando familiares y vecinos habían impulsado una intensa búsqueda que dio un giro sorpresivo con la detención de tres personas, entre ellas un agente municipal y una oficial de la Policía bonaerense.

Sin embargo, fuentes del caso le confirmaron a Noticias Argentinas que en las últimas horas se logró arrestar a un cuarto sospechoso, quien se quería fugar a la provincia de Misiones.

La principal hipótesis que se maneja es que lo habrían matado por una suma de dinero que el hombre guardaba en la casa. Según el secretario de Protección Ciudadana local, Juan Manuel Iglesias, ya habían intentado entrar a su vivienda antes.

En esta ocasión, habrían intentado engañarlo invitándolo a la fiesta de cumpleaños del padre de uno de los implicados, aunque él no habría aceptado. Así, la causa fue recaratulada como "privación ilegítima de la libertad con fines de robo".

Después del secuestro, los delicuentes volvieron a la casa de De Francesco, pero por equivocación quisieron entrar a la puerta de al lado, la de su hermano. Los captores nunca se comunicaron con la familia para pedir un rescate, por eso no se catalogó como un secuestro extorsivo.

Uno de los detenidos habría confesado y aportado datos que permitieron dar con el paradero de la víctima. La DDI ya había realizado intensos rastrillajes que no habían tenido éxito.