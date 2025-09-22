La explotación del estadio Único Diego Armando Maradona de La Plata quedará en manos de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), que además se hará cargo de iniciar un plan de obras para mejorar el escenario, aseguró este lunes el Gobernador de la Provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof.

De acuerdo a lo que contó el mandatario bonaerense, el acuerdo con la AFA se fue gestionando durante casi un año y se terminó de cristalizar en los últimos días. “Lo venimos trabajando hace nueve meses apróximadamente. Es un convenio que se terminó de perfeccionar y que ahora ha sido aprobado por el Consejo Directivo de la AFA”, indicó Kicillof, que recordó el encuentro que mantuvo con las autoridades de la casa madre del fútbol argentino para terminar de sellar el convenio.

“La semana pasada tuvimos una reunión a la que fuimos invitados diferentes ministros y yo como Gobernador junto con los presidentes de los clubes, los miembros del Consejo Directivo y su presidente, Chiqui Tapia. El acuerdo es que la AFA se hace cargo del estadio Único de La Plata y pone a funcionar un plan de obras muy importante”, explicó el funcionario.

Como parte del convenio, la idea es que la AFA se haga cargo del uso del estadio a cambio de un canon, que será a través de un pago directo o mediante obras para poner en valor el estadio. “La AFA deberá pagar un canón por el uso del estadio a la provincia, un canon que puede ser sustituido por la realización de obras muy necesarias en el estadio. La intención es que nuestro estadio Único Diego Armando Maradona, que está acá en la capital de la provincia, se convierta en la casa de las selecciones nacionales que están a cargo de la Asociación del Fútbol Argentino”, remarcó Kicillfo, que destacó la importancia del convenio para las partes, además de puntualizar que también tendrá un beneficio específico para la capital provincial.

“Es algo muy importante para la AFA, es algo muy importante para el Gobierno de la Provincia pero es algo muy importante para la capital de la Provincia de Buenos Aires, la ciudad de La Plata. Por lo tanto, también estuvo presente el intendente Julio Alak y es algo muy importante para todos los y las bonaerenses y para todos los y las argentinas porque va a haber un estadio que es propio de la Selección nacional”, concluyó Kicillof