Warner Bros. ha tomado la decisión de trasladar su emblemática saga Mad Max a las plataformas de streaming. Tras el bajo rendimiento en taquilla de Furiosa, protagonizada por Anya Taylor-Joy y Chris Hemsworth, el estudio ha optado por convertir The Wasteland, concebida inicialmente como una película, en una serie para HBO Max. Esta medida busca reducir los riesgos financieros y mantener activo el universo postapocalíptico creado por George Miller.

El cambio de estrategia de Warner Bros.

El estreno de Furiosa dejó a Warner Bros. en una situación difícil, ya que la película recaudó apenas 174 millones de dólares frente a un presupuesto de 168 millones. Con el mercado cinematográfico aún en recuperación tras la pandemia, la aceptación del público fue limitada. El plan original de expandir Mad Max en la pantalla grande se desvaneció, y la respuesta fue refugiarse en el mundo del streaming, que resulta más rentable. Warner ha decidido dar una nueva oportunidad a Mad Max, subrayando la necesidad de adaptarse a las nuevas tendencias en el consumo de contenido audiovisual.

La saga Mad Max, conocida por su narrativa innovadora y sus efectos visuales avanzados, se centra ahora en reimaginar su historia para el formato de serie. Este cambio no solo pretende mitigar pérdidas económicas, sino también atraer a nuevas audiencias, en especial a aquellas que priorizan el acceso al contenido desde la comodidad de sus hogares.

El papel de George Miller

Desde la década de 1980, George Miller ha tenido la visión de continuar narrando aventuras en el universo de Mad Max. Sin embargo, un conflicto con Warner por un bono contractual mantuvo estancado el proyecto de The Wasteland durante años. La importante pérdida económica causada por Furiosa intensificó las dudas sobre el regreso de Miller a la dirección a sus ochenta años. A pesar de los desafíos financieros y de producción, la serie le ofrece a Miller una nueva oportunidad para desenvolverse en el oscuro paisaje postapocalíptico de su creación.

No obstante, la participación de Tom Hardy en el papel principal es incierta. Mientras Warner mantiene abierta la posibilidad de cambiar al actor, Miller ha mostrado flexibilidad para reinventar a los personajes. Esto quedó demostrado en Furiosa, al elegir a Anya Taylor-Joy para el papel de Imperator Furiosa, una decisión que buscaba aportar frescura a la narrativa.

El impacto de Furiosa

La recepción crítica de Furiosa fue positiva en muchos aspectos, y se destacó por su enfoque innovador y las actuaciones sólidas. Sin embargo, estos elogios no se tradujeron en resultados de taquilla, lo que Warner Bros. considera una de sus mayores pérdidas del año.

El fracaso comercial se ha atribuido a diversos factores, desde la saturación de películas similares en el mercado hasta el aumento de espectadores que prefieren ver los estrenos desde sus hogares. Aun así, el interés del público por el universo de Mad Max permanece, y es por eso que Warner valora la capacidad del streaming para generar ingresos sostenibles a través de suscripciones.

Para Warner Bros., el paso del cine a la serie representa no solo una adaptación empresarial, sino también una oportunidad para mantener su relevancia en un mercado volátil. Al asignar a Shaun Grant la escritura del guion, el estudio garantiza el retorno de una narrativa ágil y llena de acción, características inherentes a la saga Mad Max.

