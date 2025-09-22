La ministra de Mujeres y Diversidad de la provincia de Buenos Aires, Estela Díaz, cuestionó este lunes a Francisco Oneto, abogado del presidente Javier Milei y panelista del streaming Carajo, por las declaraciones "misóginas" que pronunció la semana pasada al referirse a la baja de natalidad en la Argentina. Frente a esta problemática, el letrado planteó como solución "recuperar los valores tradicionales: que la mujer se quede en la casa y no trabaje".

Sin sonrojarse por lo retrógrado de su planteo, añadió: "La mujer quiere hacer una carrera profesional, estar sólida económicamente y recibirse, y ese es el problema. El que tiene que estar sólido es el hombre, que la mujer se case con un tipo 10 años más grande y se acabó. Mirá qué fácil".

Quien salió a responderle fue Estela Díaz, ministra de Mujeres y Diversidad de la provincia de Buenos Aires, que planteó que los comentarios de Oneto “atrasan siglos” y son “misóginos” porque van en contra de los derechos a la igualdad de trabajo y salarial de las mujeres, “sobre todo cuando hay una brecha salarial del 27% en comparación con los sueldos de hombres”.

"Expresan un pensamiento orgánico libertario"

La funcionaria del Gobierno de Axel Kicillof también cuestionó a Oneto y a sus compañeros panelistas por haber dicho que “la gente villera tiene muchos hijos porque no piensa” o que la baja de natalidad “era un problema de la homosexualidad” debido a que en el país “hay muchas personas homosexuales”.

“Ahí parecen solo tres chabones desorientados, pero esto que expresan es un pensamiento orgánico libertario de los líderes de La Libertad Avanza, empezando por el Presidente de la Nación. Entonces, no podemos dejar que estas cosas se que pasan por alto y arrasen con los derechos vigentes, la Constitución, los tratados y las leyes en la Argentina”, señaló Díaz.

Respecto a Oneto, la funcionaria bonaerense recordó que el abogado asumió la defensa de Milei en el Caso $LIBRA cuando "salió (Diego) Spagnuolo”, luego del escándalo de las supuestas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), y que además es defensor de Antonio Fred Machado -financista de la campaña del diputado nacional José Luis Esper (LLA)-, quien “está tratando de que no lo extraditen” debido a que se encuentra investigado “en casos de narcotráfico y de lavado de dinero”.

"Le recomendamos que se dedique a las defensas (de sus clientes) que va a tener mucho trabajo, y no a temas de población y de desarrollo de los que evidentemente no sabe absolutamente nada”, lo chicaneó la ministra.

"Al varón proveedor adulto lo están dejando sin trabajo"

Díaz también advirtió sobre el peligro de la línea argumental de las declaraciones de Oneto, que tuvieron lugar a días de un nuevo aniversario de la promulgación del voto femenino promovido por Eva Duarte de Perón, ya que puede utilizarse para cuestionar otros derechos.

“Si solo casarnos es el destino de las mujeres, también van a poner en cuestión para qué vamos a votar: ‘dejemos que voten ellos y que nos provean’. Sin embargo, hay una contradicción explícita en la política que llevan adelante, porque a ese varón proveedor adulto lo están dejando sin trabajo, le están quitando los ingresos de una manera exponencial con la pérdida de poder adquisitivo y con la pérdida laboral", observó Díaz.

"Ni siquiera llevan adelante un proyecto que sea viable para ese exclusivo segmento que ellos piensan que son los varones proveedores”, concluyó en ese sentido.

