"Improvisada y cortoplacista". Así definió el ex presidente de la Federación Agraria Eduardo Buzzi a la disposición del gobierno nacional que elimina las retenciones a la carne durante un mes.

"No tiene nada que ver con una política productiva ni responde al reclamo de que no se trate a todos los productores por igua. Porque el productor chico liquidó, y están premiando a los medios y grandes que pudieron especular", aseguró Buzzi en diálogo con la 750.

La medida estará vigente hasta el 31 de octubre, cinco días después de las elecciones legislativas nacionales. Las autoridades nacionales anunciaron también una rebaja provisoria a cero de las retenciones a la exportación de productos agropecuarios que alcanza a todos los cereales y las oleaginosas.

"Intentan recaudar para poder transitar las tres o cuatro semanas hasta las elecciones. Seguimos con la timba y es cuestión de semanas o meses. El modelo en sí de la timba sigue siendo el mismo", consideró el expresidente de la Federación Agraria en En el ojo de la tormenta.

La decisión publicada este lunes en el Boletín Oficial abre una discusión dentro del vasto grupo que integra a los productores argentinos. Por un lado, están aquellos que ya liquidaron y por otro los que tienen espalda para aguantar a que los favorezca el tipo de cambio o alguna medida del Ejecutivo.

"Si hay entre 8 y 10 mil millones de dólares en granos sin liquidar, no quiere decir que se vaya a liquidar todo. Porque va a significar un incremento. Va a haber un porcentaje de 2 mil millones de dólares que se puedan liquidar. Pero sigue habiendo desconfianza porque no hay un proyecto creíble", concluyó Buzzi.