Channing Tatum se adentra en un capítulo crucial de su carrera interpretando a Jeffrey Manchester en Roofman, una película de Derek Cianfrance. Tatum, quien había pausado su trayectoria artística para un reencuentro personal y profesional, retoma su lugar en la industria con este proyecto desafiante. Manchester, conocido por sus atrevidos robos y su excepcional capacidad para eludir la ley, es interpretado por un Tatum completamente comprometido. El rodaje representó un gran desafío, impulsando al actor a una profunda transformación física y emocional para capturar la complejidad del personaje.

La historia real que inspiró Roofman

La vida de Jeffrey Manchester inspiró a Cianfrance debido a su singular combinación de acción, suspenso y drama humano. Tras una extensa serie de robos orquestados desde 2004, Manchester logró ocultarse en una tienda Toys "R" Us, viviendo meses en la clandestinidad. Su principal motivación era mantener a su hija. Esta intrigante mezcla de deseos personales y la habilidad para evadir a la policía se desarrolla en paralelo a la compleja relación que Manchester estableció con una mujer local, interpretada por Kirsten Dunst, creando una narrativa que oscila entre la ficción y la realidad.

El método de preparación actoral

El enfoque de Cianfrance para este proyecto fue muy colaborativo. Tatum y el director no solo compartían la idea central, sino también un proceso creativo sin restricciones. Según declaraciones, las conversaciones con el propio Manchester, aún desde prisión, permitieron a Tatum alcanzar una comprensión personal y auténtica del personaje, lo que aportó veracidad a su interpretación. La notable pérdida de peso de Tatum fue evidente; el actor decidió adquirir una agilidad similar a la de Manchester, asegurándose de que cada movimiento fuera una manifestación natural del personaje que encarnaba.

El rodaje de Roofman: dentro del Toys "R" Us

El ambiente durante la filmación, centrado en un realismo meticuloso, revitalizó el enfoque de cine independiente que Cianfrance y Tatum decidieron adoptar, a pesar de contar con el respaldo de un gran estudio. Los escenarios fueron recreados con rigor en una tienda Toys "R" Us, un espacio que también simboliza el regreso a una infancia perdida debido a la vida forzada de Manchester como fugitivo. Las escenas, que alternan momentos de tensión con otros de intimidad, permitieron al elenco, liderado por Tatum, improvisar y transformar el guion en una realidad visual vibrante y creíble.

El regreso de Tatum al universo Marvel

Después de una pausa prolongada, Tatum regresa al universo Marvel, esta vez como el carismático Gambito en Avengers: Doomsday. La elección de revivir a este personaje, previamente rumoreada, representa un contraste deliberado tanto en estilo como en dirección, ya que el actor busca dotar a Gambito de una personalidad más cotidiana, llena de defectos y desafíos personales. La decisión de volver a Marvel no solo significa una oportunidad excepcional en términos de exposición, sino también una reconciliación con su pasión original: interpretar papeles significativos que reflejen su evolución profesional.

