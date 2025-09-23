Los trabajadores del Club Atlético Newell’s Old Boys convocaron a un paro parcial para este miércoles, debido que se les adeuda el salario de agosto y a la falta de acciones concretas por parte de la dirigencia. Diego Marcon, abogado de UTEDYC, señaló en que a los empleados se les adeuda completo el sueldo del mes pasado y que estando ya a fin de mes de septiembre todavía no hay “ni un atisbo de pago, ni siquiera un pago parcial”.

Lo peor de todo, además, es que “esta situación ya es reiterativa”, dijo el abogado a Conclusión ya que sucedió a mediados de julio, también con un atraso en el pago de sueldos, y en junio, con el aguinaldo: “Allí finalmente se regularizó, pero hoy volvimos a incurrir en la misma mora”. En total, son cerca de 200 trabajadores los que se encuentran con salarios adeudados, tanto del sector administrativo, maestranza y servicios.

“Con motivo de esta situación hemos convocado en el día de la fecha una asamblea en la sede del Parque, en la cual se ha decidido junto con los delegados y el personal que nos acompañó, a una medida de fuerza para el próximo día miércoles, donde vamos a hacer un paro parcial de 12 a 16 horas, tanto en lo que es la sede como en los distintos predios que tiene Newell’s”, anunció Marcon.