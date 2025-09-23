Una mujer de 43 años fue baleada en un pie, el sábado por la noche, cuando se encontraba en el interior de su casa de Anchoris al 1600, en la zona norte de la ciudad, y debió ser internada en el Hospital Eva Perón de Granadero Baigorria. Los primeros datos sobre el hecho indican que la agresión se habría producido por un hecho de abuso de armas en el lugar y personal policial que llegó ante un llamado a la central de emergencias 911 levantó tres vainas de calibre 380. Si bien la secuencia del hecho no está clara, la misma está en investigación de la Fiscalía. La víctima fue atendida en el lugar por personal del Sistema Integrado de Emergencias Sanitarias (Sies) y luego fue trasladada al Hospital Eva Perón.
Baleada
Un tiro en el pie
Una mujer de 43 años fue baleada en un pie, el sábado por la noche, cuando se encontraba en el interior de su casa de Anchoris al 1600, en la zona norte de la ciudad, y debió ser internada en el Hospital Eva Perón de Granadero Baigorria. Los primeros datos sobre el hecho indican que la agresión se habría producido por un hecho de abuso de armas en el lugar y personal policial que llegó ante un llamado a la central de emergencias 911 levantó tres vainas de calibre 380. Si bien la secuencia del hecho no está clara, la misma está en investigación de la Fiscalía. La víctima fue atendida en el lugar por personal del Sistema Integrado de Emergencias Sanitarias (Sies) y luego fue trasladada al Hospital Eva Perón.