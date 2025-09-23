El fiscal Lisandro Artacho ordenó ayer una detención por el hecho de agresión que tuvo como víctima a un pasajero de taxi, el 13 de septiembre pasado, en la zona de Montevideo y Oroño. El agredido, de 43 años, permanece internado en estado delicado en el Hospital de Emergencias Clemente Álvaerz (Heca).

Según se indicó desde Fiscalía, en Vera Mujica al 2500 de Rosario, se llevó adelante la detención del identificado como D. E. C., de 41 años, en el marco de la investigación que se lleva adelante por el delito de homicidio doloso simple en grado de tentativa.

En el hecho resultó víctima el identificado como F. B. , de 43 años, que se encontraba como pasajero en una unidad de transporte público, y que tras lo sucedido debió ser internado en el Heca, donde se le diagnosticó traumatismo de cráneo grave.

Al mismo tiempo, desde el Ministerio Público de la Acusación indicaron que la audiencia imputativa para el detenido será en los próximos días, en el Centro de Justicia de Rosario.



En tanto, según indicaron en Canal 3, hubo allanamientos en otros tres lugares de Rosario y Pérez; y señalaron que desde Fiscalía se busca dar con un grupo de taxistas que estarían involucrados.