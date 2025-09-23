La Ciudad Sagrada de Quilmes ha sido y sigue siendo un campo de batalla multi-escalar. Si bien desde 1975 Quilmes es Monumento Histórico Provincial a cargo de Cultura (Ley 4398), el diario La Gaceta fue testigo y su archivo tiene numerosa información del atropello que sufrió un bien patrimonial eco-cultural cuando a fines de los 70 la dictadura atropelló con topadoras y soldados, algarrobales y antiquísimas viviendas, tumbas y construcciones ceremoniales.

Todo ello para hacer un camino de 4,5 kilómetros que se metió dentro de la ciudadela arqueológica, borró construcciones para hacer un estacionamiento, y refuncionalizó estructuras para convertirlas en baños y un museo de sitio. Además del “derecho de la fuerza” para cometer este acto bárbaro, que iba en contra de toda la normativa internacional y nacional sobre tratamiento y gestión de bienes patrimoniales, los militares usaron el discurso de la falacia del “derrame turístico”.

Si bien este proceso de turistificación de Quilmes sumó un recurso al inventario del circuito Valle Calchaquíes, un análisis antropológico del impacto socio-económico de este producto demuestra que el impacto local es absolutamente desequilibrado, y que el “derrame” propiamente dicho beneficia principalmente de Tafí para abajo.





La década del 90, trajo un gobierno democrático pero este cambio para Quilmes no significó ningún avance. Por el contrario, el avance en los derechos de los pueblos originarios sobre su patrimonio cultural fue ignorado. Se comenzó a monetarizar la visitación a través de su entrega a manos privadas, con lo cual se empezó fomentar y cimentar una decisión sectorial de transformar un bien patrimonial cultural, en un recurso económico. Que terminó con la continuidad del barbarismo: se construyó un hotel dentro y sobre el sitio arqueológico.

Durante las décadas posteriores el Estado provincial adhirió y promulgó numerosas leyes y convenios y códigos que hacían pensar que la barbarie era sólo un mal recuerdo. Error. El 20 de agosto 2025 sorpresivamente el gobierno anuncia su decisión de asfaltar el camino a Quilmes, desde la ruta nacional 40 hasta el interior del sitio arqueológico pero transformando una cinta de 7 metros de ancho (suficiente para que circulen diariamente los 42 vehículos en promedio que por allí pasan) por una franja de 30 metros de ancho.





Cabe señalar que la misma ruta provincial 357, entre Amaicha y la RN 40, por donde circulan cientos de vehículos diariamente, tiene 10 metros de ancho, mientras que la RN 40 actualmente tiene unos 8 metros de ancho. Presupuesto: $5.700.000.000 por adjudicación directa. La primera pregunta que sacude al sentido común es ¿para qué tan ancha?

Pero la segunda pregunta es más preocupante ¿por qué el Estado provincial decidió seguir con una política de barbarie y contraria a un Estado de Derecho? La pregunta obedece a que las obras comenzaron sin cumplir todas las normativas existentes sobre la protección ambiental y cultural: es decir que se decidió no hacer las evaluaciones de impacto obligatorias.

Tercera pregunta: ¿Por qué la prisa? Consecuencias inmediatas: se deforestaron 1,5 kilómetros de cada lado del camino arrancando de cuajo monte nativo y centenarios algarrobos. Un verdadero “algarrobicidio”.





Como si esto no fuera suficiente, a partir del kilómryto 2,5 del camino se comienza a acceder al territorio prehispánico de los Quilmes, es decir a los terrenos en donde se empiezan a encontrar evidencias arqueológicas, por lo cual cualquier obra de remoción de tierras debe ir precedida de una Evaluación de Impacto de Arqueológica.

Sin embargo el Estado, a pesar de estar informado de esta necesidad, no pensaba hacer esta evaluación de impacto arqueológico. Y no sólo eso, sino que además tenía previsto avanzar con el asfalto hasta adentro del sitio arqueológico. Afortunadamente el Colegio de Profesionales en Arqueología de Tucumán tomó cartas en esta parte así que algo podremos lograr.

Pero, ultima pregunta: ¿quién fue el bípedo implume mononeurónico que pidió se realicen estos hechos aberrantes que atentan directamente contra un bien patrimonial natural y cultural de todos los argentinos? La pobreza argumentativa “turística” que está solapada detrás de esta aberración demuestra que estamos frente a personas cuya idoneidad deja mucho que desear. Y ello se ve en múltiples escalas del actual des/manejo que sufre la Ciudad Sagrada de Quilmes al no estar bajo la órbita que por ley 7500 y 8645, debiera estar: el Ente Cultural de Tucumán.

*Arqueólogo y antropólogo