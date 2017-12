El juez federal Sebastián Casanello elevó a juicio la causa por presunto lavado de dinero contra el empresario Lázaro Báez, sin incluir a la ex presidenta Cristina Kirchner. Además del empresario, serán juzgados sus cuatro hijos, el financista Federico Elaskar, el empresario Leonardo Fariña y más de veinte personas. A todos se los acusa de integrar una “banda” dedicada al lavado de activos a partir de los fondos que circularon a través de la financiera SGI, conocida como “La Rosadita”, y que se estiman en unos 60 millones de dólares. En línea con el pedido del fiscal Guillermo Marijuan, también se juzgará al abogado Jorge Chueco, al contador Daniel Pérez Gadín, Fabián Rossi (ex esposo de Ileana Calabró) y el empresario Carlos Molinari. La Oficina Anticorrupción había pedido que se incluyera a Cristina Kirchner y ex funcionarios de su gobierno, pero el juez Casanello no hizo lugar a ese pedido y no los incluyó en la elevación a juicio del caso.