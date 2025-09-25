La seguridad del estadio Maracaná volvió a ser protagonista en otro partido con presencia argentina. En este caso, el episodio de represión policial fue en Fluminense - Lanús.

Pero la falta de medidas por parte de Conmebol sigue resonando, en una secuencia de violencia que ya lleva años.

2005: San Pablo vs River

Hace dos décadas, el micro de River fue emboscado en su camino hacia el Morumbí, para enfrentar al Sao Pablo.

Ese día, de junio de 2005, la violencia fue dentro y fuera del campo de juego. Todo fue una batalla campal: la policía militar de Brasil ingresó a la tribuna visitante y atacó con palos y gases a los hinchas.

2012: San Pablo vs Tigre

De nuevo el Morumbí, Sao Pablo, un equipo argentino y la policía brasileña.

Era el partido revancha en la final de la Copa Sudamericana. En el Entretiempo, los jugadores de Tigre denunciaron que fueron amenazados con un arma de fuego por parte del personal de Seguridad del estadio. Ante la falta de garantías, decidieron no salir a jugar el segundo tiempo.

2013: Arsenal vs Atlético Mineiro

Esta vez ocurrió en Belo Horizonte. La denuncia contra la policía, nuevamente, fue por parte de los futbolistas.

Según declararon, fueron agredidos de manera salvaje por los efectivos en la puerta del vestuario. El choque ya había comenzado dentro del campo de juego. Los jugadores de Arsenal estuvieron demorados durante toda esa noche. Al año siguiente, Brasil organizó la Copa del Mundo.

2016: Flamengo vs Independiente

"La policía reprimió a la hinchada visitante", cuentan los titulares de ese día. Porque la noticia no dejó -ni deja- de repetirse.

67 minutos del partido. Corridas, gases lacrimógenos y golpes en la tribuna del Rojo. Partido demorado. Independiente lo perdió en los penales.

2025: Godoy Cruz vs Mineiro y Fluminense vs Lanús

La policía se metió de lleno con golpes de puño entre la hinchada del equipo mendicino en Belo Horizonte. Fue una violencia brutal.

"Desconcierto. Miedo. Muchos tenían familiares en el medio de la hinchada. Ante acciones violentas que el jugador no puede controlar, somos seres emocionales que no podemos jugar tranquilos", sintetizó el DT granate, Mauricio Pellegrino luego del ataque de anoche.

Estos episodios incluso se vieron en el Maracaná, en un encuentro de Eliminatorias entre Brasil y Argentina. El comunicado de los clubes argentinos siempre reiteran que se respeten los principios de no violencia que pregona Conmebol. Hasta ahora no hubo respuestas.