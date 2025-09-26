Una playa puede ser un lugar donde perderse, donde es posible alejarse de la familia y empezar a deambular como una peregrina. La mujer de esta historia se encuentra con un lobo marino que agoniza a la orilla del mar y ese mamífero anfibio se convierte en el motivo de atención de los veraneantes como una noticia indolente en la pesadez de los días calurosos. Ese animal tirado en la arena se parece demasiado a ella, a su voluntad de separarse de sus iguales, de salir a la superficie, de animarse a morir para ver qué hay más allá del mar. Por momentos intenta recrear una versión fantasiosa de Caperucita roja, donde se pone un tapado rojo que le regalaron para un cumpleaños (en escena lleva un saquito de hilo corto, pegado al cuerpo del mismo color) y se va a caminar sola al bosque con la ilusión de que un lobo la bese por un instante. Por supuesto que nosotros somos los únicos interlocutores de este deseo como espectadores de la obra, un pensamiento expresado como un parlamento teatral que en la anécdota se traduce en silencio. Lo que sucede en la escena es esa travesía en soledad por la playa como un modo de eludir un drama.

La protagonista de Lobo, pieza perdida, no quiere volver al hotel donde está su esposo, porque verlo es una manera de revivir la tragedia que la llevó a conocer otra versión de la orfandad. Su hija murió unas horas después de nacer y ese paso fugaz por el mundo dejó en la madre una sensibilidad, un olfato animal para cualquier experiencia de la muerte, un sentido trastocado de la maternidad que no se limita a la especie humana.

Hay algo roto y el personaje que interpreta Melina Peresson necesita de la aventura con desconocidos, del peligro de saberse perdida y del contacto con el cuerpo de ese lobo marino que podría atacarla pero que ya no tiene fuerzas para arrastrarse en la arena. Salvarlo sería una manera de redimirse pero intentar habitar con él cierta fuga es una situación anómala, una extrañeza insoportable.

Melina Peresson es también la autora de este texto, seleccionado en el Festival Monoblock el año pasado y ahora estrenado en Fundación Cazadores. La voz de la protagonista se manifiesta como una divagación. La puesta de Federico Aimetta hace del material audiovisual de Luciano Kulikov un elemento de contexto que, al mismo tiempo, se convierte en la imagen de las asociaciones de la protagonista, especialmente cuando la secuencia del mar se interrumpe y aparecen fotos familiares como si el personaje buscara la confesión, cierta revisión de su vida.

El perímetro marcado por unas cintas protegen al lobo marino, representado por un tapado de piel que la protagonista terminará usando como una prenda, como parte de su cuerpo en una especie de fusión con el animal sacrificado. Ese lugar es similar a la demarcación de la zona de un crimen, de un cuerpo que ha entrado a otro plano. Intentar salvarlo sería algo así como dejarse capturar por esa agonía.

Lobo, pieza perdida se presenta el sábado a las 21.30 en Fundación Cazadores. Villarroel 1438. CABA