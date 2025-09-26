Milei confirmó que irá el lunes a Tierra del Fuego
El Presidente convocó a un acto que realizará en Ushuaia para respaldar a sus candidatos a diputados y senadores. Solo había visitado la provincia para reunirse con la entonces jefa del Comando Sur de los Estados Unidos, Laura Richardson, quien viajó para impulsar la instalación de una base estadounidense.
"Nadie sabía nada": el Gobierno trata de contener la furia de los productores agropecuarios por la novela de las retenciones
El titular de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), Juan Pazo, se defendió de las críticas por la celeridad con la que las cerealeras completaron el cupo de exportaciones de granos con retenciones cero y aseguró que nadie fue avisado de la medida antes del anuncio.
Pazo dijo que las empresas exportadoras no tienen el volumen declarado para vender y que tendrán que comprárselo a los productores que allí tendrán la posibilidad de "defender el precio".
El funcionario tuvo que presentarse en el canal de streaming oficialista Carajo para defenderse de los cuestionamientos que llovieron de parte de los productores luego de que en solo 72 horas se cerró el cupo de exportación de cereales sin retenciones.
Felipe Núñez, asesor en el Ministerio de Economía, se sumó a la defensa del equipo que lidera Luis Caputo al afirmar que “no hay ninguna complicidad”. “Nadie sabía de la medida, se tomó el domingo, lo sabíamos unos pocos y, como siempre en este equipo económico, no hacemos offs y nadie se entera de las medidas antes de que sucedan. Lo mismo pasó con el cepo. Entonces no hay ningún tema ahí, no hay ninguna complicidad”, añadió Núñez.
La medida se conoció el lunes por la noche y el miércoles ya se había completado el cupo de US$7.000 millones impuesto, mientras que más tarde se supo que una docena de cerealeras habían copado ese monto y que nada quedó en manos de los productores. Desde ese momento se comenzaron a conocer las quejas de los dirigentes del sector.
Baja en la pobreza y críticas por la medición
Por Mara Pedrazzoli
En el primer semestre del año, el porcentaje de hogares por debajo de la línea de pobreza alcanzó el 24,1 por ciento; y en ellos reside el 31,6 por ciento de las personas. Es decir, una de cada tres personas es pobre en Argentina, según datos de Indec. A su vez, dentro de ese conjunto, el 5,6 por ciento de los hogares están por debajo de la línea de indigencia —es decir sus ingresos apenas cubren una canasta básica alimenticia—, e incluyen al 6,9 por ciento de las personas. Son valores similares a los de fines de 2018.
Retenciones 0: quiénes se beneficiaron con el decreto de Milei
Por Natalia López Gómez
El Decreto 682/2025, publicado el 22 de septiembre, abrió una ventana fugaz pero millonaria: el Gobierno eliminó hasta el 31 de octubre las retenciones a granos y subproductos, o hasta alcanzar los USD 7.000 millones en Declaraciones Juradas de Ventas al Exterior (DJVE). El resultado fue inmediato; en apenas 48 horas, las principales cerealeras coparon el cupo y se llevaron una ganancia extraordinaria que ronda los 1.500 millones de dólares.
Bessent admitió que el rescate a Milei es "para ayudarlo a llegar hasta las elecciones"
El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, confirmó que su país intervino para respaldar al gobierno de Javier Milei y permitir que el presidente llegue a las elecciones legislativas de octubre. “Mientras el presidente continúe con políticas económicas fuertes, estaremos para ayudarlo a llegar hasta las elecciones”, afirmó Bessent, dejando en claro que la asistencia está condicionada a reformas estructurales y políticas económicas sólidas.
El titular del Tesoro agregó que la preocupación de los mercados no refleja desconfianza en el gobierno actual, sino décadas de mala administración: “El mercado está mirando por el espejo retrovisor, observando décadas de terrible mala gestión, y la gente está preocupada, inquieta. Es difícil creer que esta vez va a ser diferente. Creo que con el presidente lo será”.
El último día fue para Netanyahu
El presidente Javier Milei cerró su gira neoyorkina con un encuentro con el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu en medio de la creciente condena mundial al genocidio que el ejército de su país lleva adelante contra la población palestina en la Franja de Gaza, en una nueva demostración del mandatario argentino de su incondicional alineamiento internacional con los Estados Unidos e Israel. Según trascendió, Netanyahu y Milei dialogaron sobre la situación en Medio Oriente y sobre los rehenes argentinos que aún siguen cautivos en manos del grupo terrorista Hamas.
Antes de emprender el regreso a la Argentina, Milei agradeció nuevamente al secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, por el rescate económico que le ayudaría a llegar a las elecciones legislativas del 26 de octubre con menos turbulencias en los mercados financieros tras el nuevo fracaso del plan económico de Luis “Toto” Caputo que lo puso al borde del abismo.
De Washington al Congreso: Milei en el laberinto de la gobernabilidad
Javier Milei vuelve de su viaje por Estados Unidos con una misión: reconstruir su gobernabilidad. Si bien el gobierno de Trump le dio un apoyo inédito al libertario los funcionarios republicanos pidieron información del mapa legislativo para avanzar con las reformas de fondo y proyecciones de cara a las próximas elecciones. Ahora, la Casa Blanca exige a Milei que demuestre que tiene capacidad política para ejecutar las verdaderas transformaciones. Los pedidos del Norte chocan con el campo minado que representa hoy la oposición. Los destratos, la mala praxis y una sobrevaloración de La Libertad Avanza a nivel nacional dinamitaron los puentes con casi todos los aliados, a excepción de un sector del PRO y de los pocos gobernadores con los que se tejieron alianzas electorales. El incumplimiento de la Ley de Emergencia en Discapacidad detonó un conflicto de poderes. La semana próxima será crucial: Diputados se prepara para avanzar con la moción de censura contra Francos, mientras que el Senado avanzará con el rechazo definitivo a los vetos al Financiamiento Universitario y a la Ley Garrahan.
Desde la oficina presidencial, aseguraron que Milei trabajará en conjunto con las autoridades israelíes en relación a los rehenes
El posteo de la oficina presidencial detalló el "firme compromiso de colaborar en todas las instancias necesarias” para lograr su pronta liberación y planteó la plena disposición para trabajar en conjunto con las autoridades israelíes con ese fin".
Cabe destacar que la reunión bilateral con Netanyahu fue ampliamente repudiada debido al genocidio que perpetra Israel en perjuicio de Palestina.
A diferencia de Milei, el presidente chileno Gabriel Boric se distanció de Netanyahu en su discurso en la ONU
En la ONU, el presidente de Chile, Gabriel Boric declaró: “No quiero ver a Netanyahu destrozado por un misil con su familia, quiero verlo enfrentado a un tribunal de justicia internacional por el genocidio contra el pueblo palestino”.
El diputado Nicolás del Caño, del Frente de Izquierda, repudió la reunión con Netanyahu
En su cuenta oficial de X, el diputado Del Caño expresó: "Milei se reúne con el criminal Netanyahu. ¡No en nuestro nombre! En todo el mundo crece la movilización contra el genocidio y en apoyo a Gaza y al pueblo palestino. Palestina Libre".