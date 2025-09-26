"Nadie sabía nada": el Gobierno trata de contener la furia de los productores agropecuarios por la novela de las retenciones

El titular de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), Juan Pazo, se defendió de las críticas por la celeridad con la que las cerealeras completaron el cupo de exportaciones de granos con retenciones cero y aseguró que nadie fue avisado de la medida antes del anuncio.

Pazo dijo que las empresas exportadoras no tienen el volumen declarado para vender y que tendrán que comprárselo a los productores que allí tendrán la posibilidad de "defender el precio".

El funcionario tuvo que presentarse en el canal de streaming oficialista Carajo para defenderse de los cuestionamientos que llovieron de parte de los productores luego de que en solo 72 horas se cerró el cupo de exportación de cereales sin retenciones.

Felipe Núñez, asesor en el Ministerio de Economía, se sumó a la defensa del equipo que lidera Luis Caputo al afirmar que “no hay ninguna complicidad”. “Nadie sabía de la medida, se tomó el domingo, lo sabíamos unos pocos y, como siempre en este equipo económico, no hacemos offs y nadie se entera de las medidas antes de que sucedan. Lo mismo pasó con el cepo. Entonces no hay ningún tema ahí, no hay ninguna complicidad”, añadió Núñez.

La medida se conoció el lunes por la noche y el miércoles ya se había completado el cupo de US$7.000 millones impuesto, mientras que más tarde se supo que una docena de cerealeras habían copado ese monto y que nada quedó en manos de los productores. Desde ese momento se comenzaron a conocer las quejas de los dirigentes del sector.