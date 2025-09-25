La caída en los Cuartos de Final de la Copa Libertadores de River frente a Palmeiras por 5 a 2 en el resultado general —1-2 a la idea y 3-1 en la vuelta— terminó con los objetivos internacionales para este año para el club de Núñez, que pasó el Mundial de Clubes, pero se volvió en la primera ronda.

En la Fase de Grupos de la Copa Libertadores, River la había superado a sus rivales con un invicto de tres triunfos y tres empates. La serie de Octavos, contra Libertad, la ganó por penales con Armani como héroe. Finalmente, en Cuartos tuvo que enfrentar a Palmeiras y quedó afuera.

A partir de hoy, los posibles títulos son solo en el ámbito local.

El Torneo Clausura

River es escolta de Deportivo Riestra en la Zona B. Tiene 18 puntos, con 5 partidos ganados, 3 empates y 1 derrota.

Justamente Riestra es su rival el próximo domingo, en el Monumental.

Luego, por la jornada 11, visitará al Rosario Central de Ángel Di María.

Copa Argentina

La semana que viene, el jueves 2 de octubre, River enfrentará a Racing por los Cuartos de la Copa Argentina.

El ganador de ese cruce enfrentará a Independiente Rivadavia.

El Superclásico

Además del choque con Racing, uno de los clásicos más longevos del futbol argentino, River enfrentará a Boca en la Bombonera.

El encuentro, por la Liga Profesional, será por la fecha 15, el fin de semana del 9 de noviembre.

El año de River

Decir que "River no ganó ningún título" en lo que va del 2025 es categórico.

Pero eso no significa que todavía no tenga opciones ni que el balance del año sea totalmente negativo. Por lo menos hasta ahora, con 3 meses todavía por delante para revertir esta realidad.

Lo que sí perdió hasta el momento fue lograr la Supercopa Internacional, en la que cayó contra Talleres.

Tampoco logró el Torneo Apertura, en el que quedó eliminado en 4tos de Final contra Platense.

Pero en la balanza del positivo, ganó el Superclásico en el primer semestre, sigue en competencia en la Copa Argentina y está encaminado en el Clausura.

River necesita pasar de página y lograr enfocarse en el último trimestre del 2025.