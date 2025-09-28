En política internacional, nada es más caro que la ingenuidad. Cuando Donald Trump forzó al FMI a concederle a Mauricio Macri el préstamo más grande de su historia, la excusa fue la “estabilidad macroeconómica”. Cuando el mismo Tesoro estadounidense respaldó a Javier Milei, la retórica volvió a ser la misma. Pero tras los discursos de tecnócratas y comunicados oficiales se esconde una verdad incómoda: no estamos frente a errpatrón estructural de corrupción transnacional.