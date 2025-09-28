En política internacional, nada es más caro que la ingenuidad. Cuando Donald Trump forzó al FMI a concederle a Mauricio Macri el préstamo más grande de su historia, la excusa fue la “estabilidad macroeconómica”. Cuando el mismo Tesoro estadounidense respaldó a Javier Milei, la retórica volvió a ser la misma. Pero tras los discursos de tecnócratas y comunicados oficiales se esconde una verdad incómoda: no estamos frente a errpatrón estructural de corrupción transnacional.
Triángulo de continuidad: Trump, Macri y Milei
El negocio del endeudamiento infinito
Al igual que en 2018, el respaldo político y financiero de los Estados Unidos llega bajo la justificación de preservar la estabilidad macroeconómica y apoyar las reformas estructurales. Sin embargo, detrás de esta narrativa se reproduce un mecanismo de captura estructural del Estado argentino. Milei profundiza el patrón de dependencia financiera iniciado por Macri, ahora con un aliado más consolidado en Washington: el segundo mandato de Trump.
Este es un contenido periodístico exclusivo para Soci@s, para leerlo completo subite a nuestro colectivo.