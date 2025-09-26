El mes del inmigrante finaliza en los municipios bonaerenses con actividades culturales, gastronómicas, aniversarios y festividades patronales.



Fiesta Provincial del Inmigrante

Luego de un mes de celebración, la 48º Fiesta Provincial del Inmigrante está llegando a su fin. Este sábado y domingo, continúa el Festival de Colectividades, patio gastronómico y paseo de artesanos en la carpa instalada en el Centro Cívico. El sábado se hará la presentación de representantes culturales adultos y al otro día, las infantiles. La fiesta continuará del 3 al 5/10 y del 10 al 12/10. Desde el mediodía, en diferentes espacios físicos de Berisso.

Fiesta de la Galleta de Campo

Este domingo, la localidad de Oliden en Brandsen festeja la 8º Fiesta de la Galleta de Campo, una celebración que fue tomando protagonismo en la región en el último tiempo. Habrá naturalmente venta de galleta de campo local, además de un patio gastronómico, feria de artesanías y números artísticos en vivo. La entrada es gratuita. A partir de las 12hs, en el predio de la Estación Oliden (Ruta 36 Km 77).

La Ruta del Alfajor

San Miguel del Monte será sede de una nueva edición de la Ruta del Alfajor, que se realizará viernes, sábado y domingo a partir de las 11hs en la avenida Raúl Basualdo e Yrigoyen. Durante el encuentro, que organiza el Municipio de Monte, participarán quince puestos de alfajores de distintos puntos del país, además de productores locales. En paralelo, el ciclo Sabores del Mundo sumará 32 stands con comidas típicas de diferentes países, que completarán la propuesta gastronómica. La programación también incluye actividades para toda la familia: habrá talleres infantiles de elaboración de alfajores y una clase magistral a cargo de Gladys Mabel Olazar, cocinera, pastelera y conductora de Cocineros Argentinos. El cierre será el domingo a las 20hs con un show de Los Chakales. La entrada es libre y gratuita.

Miramar Rock Fest

El punk, el metal y el rock juntos otra vez en otra edición del Miramar Rock Fest. Será una jornada a beneficio del Hogar de Niños Aleluya, con presentaciones de distintas bandas como Visitantes del Espacio, Eskinner, Sala Salvia, The Offspring, El Tributo y Los Cítricos. El sábado a las 14hs, en el anfiteatro Lolita Torres. La entrada es un alimento no perecedero.



Primavera Fest

Bordenave, la localidad del municipio de Puan, se alista para vivir una jornada festiva con la segunda edición del Primavera Fest, un evento que promete celebrar la llegada de la nueva estación con diversas propuestas para toda la familia. Además de espectáculos musicales, el evento contará con una feria de artesanos, un patio de comidas con una variada oferta gastronómica, y espacios de juegos. La cita es este sábado a partir de las 11hs, en la Casa de la Cultura de la localidad.



Visita Teatralizada

Dufaur, una pequeña localidad del partido de Saavedra con apenas 165 habitantes, se convierte este sábado en un escenario a cielo abierto para una propuesta turística única en el país: una visita guiada teatralizada que recrea la vida cotidiana de los pueblos rurales entre 1900 y 1950. Julio Couderc, integrante del grupo organizador Raíces de Campo, explicó que la actividad invita a los visitantes a “viajar en el tiempo” a través de un recorrido de cinco cuadras por el corazón de esta comunidad, ubicada a 600 kilómetros de la Ciudad de Buenos Aires, en el cordón serrano de Ventania. Ser+a este sábado a las 16hs, en el Parque Municipal Dufaur. La actividad es a la gorra.

Brazilian Day

Este domingo, la Plaza Moreno de La Plata será escenario de una de las celebraciones culturales más esperadas en la ciudad: el “Brazilian Day”. El evento, que había sido reprogramado por mal tiempo, se desarrollará de 10 a 19.30 con entrada libre y gratuita. La jornada reunirá música en vivo, espectáculos para toda la familia y un atractivo corredor gastronómico con platos típicos de Brasil. Se trata de la principal fiesta de la comunidad brasileña en La Plata, que año tras año convoca a miles de vecinos y visitantes. Será desde las 10hs, con entrada libre y gratuita.



Museos Abiertos

Alberti aprovecha el fin de semana para ofrecer una visita guiada a la Casa Museo y Monumento Histórico Provincial “El Molino”, desde las 15:30hs. Además, habrá programación variada en la Tarde de las Bibliotecas, en el marco de la conmemoración del día de las bibliotecas. La entrada es libre y gratuita. La programación completa puede consultarse en las redes de la Municipalidad de Alberti.





Madariaga y sus Aves

Por el Mes de las Aves, el COA Verdón Madariaga y Aves Argentinas diagramaron una actividad gratuita destinada a toda la comunidad interesada denominada “Madariaga y sus aves”. La jornada tendrá lugar el sábado e incluirá distintas charlas en la Casa de la Cultura que darán comienzo a las 9.30 horas, continuará con un picnic en el Parque de la Estación y culminará con una salida de observación en la Laguna La Larga. La programación completa puede consultarse en la web oficial de la actividad. La entrada es libre y gratuita.

Paseo de Capillas Rurales

Jornada de naturaleza, historia y contemplación serán los protagonistas de esta actividad que tendrá lugar en Balcarce. El circuito contempla, en una misma tarde, la parroquia San José de Balcarce, las capillas Santa Cruz de Los Pinos, Sagrada Familia de San Agustín y Nuestra Señora de Lourdes de Mechongué, y la ermita de la Virgen del Rosario San de Nicolás. Al finalizar se realizará una merienda. La actividad es arancelada. Será el sábado a las 14hs, desde la parroquia San José de Balcarce.

Bicicleteada Saludable

General Belgrano festeja la llegada de la primavera con una Bicicleteada Saludable. Será un paseo por el pueblo hasta colonia El Salado, que incuirá una visita guiada con Silvina Risso. Tendrá lugar el sábado a las 14hs, con punto de encuentro en el Monumento al Bicentenario. La actividad es gratuita.

