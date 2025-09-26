El presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio “Chiqui” Tapia, felicitó por su cumpleaños al gobernador de provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, y lo respaldó para los próximos desafíos en las elecciones nacional de este 26 de octubre para mantener su lucha contra el presidente de la Nación, Javier Milei.

“¡Muy feliz cumpleaños, compañero! Te deseo lo mejor hoy y siempre. Vamos a seguir trabajando en proyectos que unan el fútbol, el ambiente y la provincia, siempre con el objetivo de mejorar el bienestar de nuestra gente, Axel Kicillof”, fue el posteo que publicó el mandatario de AFA en su cuenta personal de la red social X, en donde compartió una foto sonriente con el gobernador de Buenos Aires.

Tapia es uno de los grandes defensores del gobierno de Kicillof, a quien ha defendido en otras oportunidades ante los ataques del presidente Milei, y que se unió en los últimos meses para cambiar de sede los partidos como local de la Selección argentina debido a la remodelación del estadio Único de La Plata “Diego Armando Maradona”.

Tapia apareció hace algunas semanas junto a Kicillof en la presentación del masterplan de obras para el Estadio Único de La Plata “Diego Armando Maradona”, y compartió un mensaje de apoyo para con el gobernador: “Fue un enorme orgullo haber presentado, junto al gobernador Axel Kicillof, el Masterplan de obras de este estadio, que simboliza la jerarquización del fútbol argentino”.

“De la mano de la Provincia de Buenos Aires decidimos ponernos de pie y mirar hacia adelante para devolverle el brillo a este escenario histórico. Sin dudas, hoy dimos un paso muy importante para el futuro de nuestro fútbol”, escribió Tapia en la descripción de su publicación de Instagram.

En el final de su escrito, el presidente de la AFA expresó su agradecimiento al Intendente de La Plata, Julio Alak; el ministro de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires, Javier Alonso; y el ministro de Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, Carlos Bianco. Además, reconocer el trabajo de las autoridades municipales, los miembros del Comité Ejecutivo y los representantes de los clubes que asistieron a la presentación del masterplan de obras.

El ex presidente de Barracas Central tuvo varios cruces con el presidente Javier Milei ante los intentos del gobierno libertario de impulsar las Sociedades Anónimas Deportivas (SAD), por lo que la foto con el gobernador fue una nueva toma de distancia con la Casa Rosada.