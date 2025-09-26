La OTAN informó este jueves que dos cazas Gripen húngaros despegaron desde la Base Aérea de Šiauliai, en Lituania, para interceptar un jet Su-30, un Su-35 y tres MiG-31 rusos que volaban cerca del espacio aéreo de Dinamarca. El Mando Aéreo Aliado destacó que la maniobra muestra el compromiso de la Alianza con la seguridad del Báltico y de su flanco oriental. El episodio ocurrió pocas horas después de que drones no identificados sobrevolaran, por segunda vez en la semana, aeropuertos civiles y militares daneses.

La OTAN colaborará con Dinamarca para garantizar su seguridad tras registrarse la presencia de drones en las inmediaciones de varios aeropuertos, según señaló el secretario general aliado, Mark Rutte, en una llamada con la primera ministra danesa, Mette Frederiksen. En un nuevo contacto telefónico ante la seguidilla de incidentes con drones y aeronaves en el espacio aéreo de los países aliados, la líder nórdica expuso la situación relacionada con los drones sobre los aeropuertos daneses, apuntando que la OTAN colaborará con Dinamarca en actividades que puedan realizar de forma conjunta para garantizar la seguridad.

Por su lado, en un mensaje en redes sociales, Rutte insistió en que la organización militar se toma muy en serio la crisis con los drones sobre Copenhague y otras localidades y recalcó el apoyo a Dinamarca en estos momentos. "Los aliados de la OTAN y Dinamarca están colaborando para garantizar la seguridad de nuestras infraestructuras críticas", apuntó el ex primer ministro neerlandés.

Este martes, pocas horas después de conocerse el incidente, Rutte afirmó que era demasiado pronto para atribuir el episodio a Rusia. Así defendió los contactos estrechos con las autoridades danesas sobre el asunto pero evitó señalar a Moscú por el caso.

Las autoridades danesas informaron que todavía no disponen de informaciones suficientes para determinar quién está detrás de los incidentes con drones en varios aeropuertos del país, pero confirmaron que los movimientos de diversos barcos, entre ellos un buque de guerra ruso, son parte de la investigación. "Es importante para mí enfatizar que no tenemos informaciones que nos permitan señalar a quién está detrás de los eventos de los últimos días", declaró el jefe del Servicio de Inteligencia de Defensa danés, Thomas Ahrenkiel, en una rueda de prensa en Copenhague. "Los datos sobre qué barcos han estado dónde, de dónde vienen, si son parte de la 'flota fantasma' (los navíos que usa Rusia para evadir las sanciones), etcétera, son ahora parte de la investigación", añadió.

Estos últimos episodios se enmarcan en una serie de violaciones del espacio aéreo de Polonia, Estonia y Rumanía por parte de drones y aeronaves rusas, lo que ha provocado reuniones de emergencia en el seno de la OTAN y el refuerzo de la misión de vigilancia aérea en el flanco este.