La secretaria de la Oficina Municipal del Consumidor, Silvana Teisa, solicitó mantener una reunión con las autoridades de la Empresa Provincial de la Energía (EPE). En las últimas semanas, en la oficina, “crecieron significativamente”, los reclamos y consultas sobre las facturas de la EPE. En muchos casos, “las personas se acercan angustiadas por las facturas impagables que reciben y no saben cuál es el motivo”, indicó Teisa. Entre los más comunes aparecen reclamos sobre la falta de entrega de la factura en papel, “lo que hace que los usuarios no sepan qué es lo que están abonando, si cuentan con el subsidio”, y explicó que “ esto vulnera completamente” lo establecido en el artículo 25 de la Ley 24.240 de Defensa del Consumidor. es nuestro espíritu".
