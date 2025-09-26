Ariel Holan quiere dejar todo como está e ir a La Plata a jugar con Gimnasia y Esgrima sin cambios. El entrenador de Central se inclina por darle continuidad a la formación, aunque está en duda la presencia de Gaspar Duarte, ausente ayer de la práctica por una molestia muscular. Si no se recupera lo reemplazará Santiago López.

Central hizo fútbol ayer en Arroyo Seco con un solo cambio para visitar mañana a Gimnasia y Esgrima en La Plata a las 14.20: López ingresó por Duarte. Pero Holan espera por la evolución de Duarte porque su decisión es repetir la alineación que viene de igualar con Talleres para jugar ante el Lobo. Duarte sintió una molestia muscular en el ensayo del miércoles, ayer fue preservado y hoy será evaluado. Porque el técnico canaya definirá tras el ensayo de esta mañana la alineación que buscará volver al triunfo en el Clausura. Con esta decisión Facundo Mallo permanecerá en el banco de suplentes, relegado por Juan Cruz Komar, y Jaminton Campaz conservará su lugar entre los titulares a pesar de su bajo nivel.

Por la undécima fecha del torneo, Central recibirá a River el domingo 5 de octubre. El horario se definirá hoy. El partido es relevante en la lucha en la tabla anual por clasificar a la Copa Libertadores 2026. River está primero con 49 puntos, Boca segundo con 47 y Central tercero con el mismo puntaje pero más baja diferencia de gol que el xeneize y un partido menos. Los dos primeros clasifican a la copa, el tercero juega instancia previa de repechaje.