"Danzando en el filo de un cuchillo" escribió Alejandra Pizarnik en uno de sus diarios y es la danza que Griselda Juncà (poeta y trapecista, Sant Feliu Sasserra, Barcelona, 1982) elige para hablar del dolor en el trapecio y de las heridas que no quiere disimular.

Muchas mujeres como Griselda hicieron y hacen acrobacias que ganan belleza en las alturas, no todas son recordadas. Rosita de la Plata fue una de estas volatineras de suspiros que dibujan con su cuerpo en el aire el vaivén de las formas. Se llamaba Rosalía Robba pero todos le decían Rosita y fue la primera écuyère y trapecista internacional nacida en Buenos Aires que la historia de nuestro circo recuerda con nombre y apellido. Una excepción.

Que a los dieciocho años apareciera una litografía suya en la tapa de una revista alemana hablando de su gracia y confianza explica tal vez el privilegio de la memoria. Beatriz Seibel (1934 -2018), quién escribió un libro sobre ella y presume que fue Rosita la mujer que inspiró las pinturas circenses de Picasso, también señala esa singularidad: “no se recuerdan nombres de mujeres entre las grandes figuras (…) a pesar de que sus historias son apasionantes y valerosas. En el mejor de los casos se evocan como “la mujer de”, sin apreciar su importancia y trascendencia”. (Vida de circo, Rosita de la Plata: Una estrella argentina en el mundo, Corregidor, 2012).

Rosita era una nena que vendía flores con su hermana Dolinda en la esquina de su casa (Corrientes y Paraná, en la puerta del Circo Arena) cuando las contrataron para que trabajaran en una pantomima de Cenicienta con elenco infantil; las dotes artísticas de las nenas hicieron que el empresario le diera unos pesos al padre (dicen que fueron mil) y se las llevara a Europa con un contrato sin sueldo, la paga era la experiencia. A los ocho años las hermanas Robba acompañadas por una tía dejaron Buenos Aires y se unieron a la compañía ecuestre de Henry Cottrelly. El aprendizaje duró diez años. Las piruetas europeas de Rosita sobre su caballo la hicieron famosa, muy famosa. La crítica decía que su arriesgado rigor escénico y la destreza en un caballo en pelo la volvían aún más hermosa. Contorsión y belleza.

Cuando volvió a Buenos Aires se casó con Antonio Podestá (el hermano de Pepe) y se unió al circo de la familia. Un divorcio escandaloso que Seibel llama "injurioso y violento, como lo había sido el matrimonio"; con una sentencia que culpa a Rosita por adulterio y un nuevo amor: Frank Brown, el shakespeariano payaso y acróbata inglés con quien vivió hasta que murió en Buenos Aires, abren y cierran por ahora la biografía sentimental. “Rosita no sólo merece ser rescatada del olvido como una gran artista, sino también como un símbolo de todas aquellas protagonistas que lucharon contra los prejuicios y desvalorizaciones en épocas no tan lejanas", dice Seibel uniendo su alegato a las crónicas que recuerdan la noche en la que Rodolfo Amato (un director de compañía) le pegó a Rosita cuando ella decidió salir a saludar y hacer un bis con su caballo. Amato se opuso, Rosita insistió y él le pegó con el puño cerrado. Después de pasar un rato en la comisaría los hermanos Amato volvieron a pegarle, esta vez con un palo: “un golpe que la dejó imposibilitada para trabajar por mucho tiempo”. (Seibel, 2012).

El peligro al que se enfrentaba Rosita y todas las Rositas que no conocemos no estaba en los volteos en el aire, estaba abajo.