Una vez de regreso a la Argentina, y a un mes de las elecciones nacionales, la semana que viene el presidente Javier Milei pondrá el pie en el acelerador y se meterá de lleno en la campaña. Envalentonados por el salvataje de 20 mil millones de dólares que les hicieron "las fuerzas del norte", desde Casa Rosada están organizando una gira federal con Milei a la cabeza. Creen que él es la única figura del espacio que importa. La idea, cuentan los esque el mandatario vuelva al centro de la escena.
Tras el apoyo de Trump, la Casa Rosada se prepara para los comicios de octubre
Una campaña electoral que gire alrededor de Milei
El equipo de campaña reconoce que buena parte de los candidatos son desconocidos y por eso buscan que sea el Presidente el que capte los votos.
Este es un contenido periodístico exclusivo para Soci@s, para leerlo completo subite a nuestro colectivo.