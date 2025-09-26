El gremio Amsafe realizó un plenario de delegadas y delegados con la presencia de las 19 delegaciones seccionales de la provincia. Allí se ratificó la continuidad del plan de lucha docente definido por la Asamblea Provincial, en un contexto de fuerte malestar por la pérdida del poder adquisitivo y los recortes en la educación pública. La resolución incluyó la decisión de impulsar acciones locales en escuelas y comunidades, con actividades de visibilización del conflicto en todo el territorio provincial. Además, el sindicato anunció su adhesión al plan de lucha nacional de CTERA, que prevé nuevas medidas de fuerza desde el 6 de octubre.
Este es un contenido original realizado por nuestra redacción. Sabemos que valorás la información rigurosa, con una mirada que va más allá de los datos y del bombardeo cotidiano.
Hace 38 años Página|12 asumió un compromiso con el periodismo, lo sostiene y cuenta con vos para renovarlo cada día.