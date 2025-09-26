La Cámara Federal de Casación Penal anuló el fallo que le había concedido la prisión domiciliaria a Gerardo Arráez, un exintegrante de la Policía Federal Argentina (PFA) condenado a 25 años de prisión por crímenes cometidos en los centros clandestinos conocidos como Atlético, Banco y Olimpo (ABO). Arráez fue uno de los represores que el año pasado participó del cónclave con diputados de La Libertad Avanza (LLA) en el penal de Ezeiza.