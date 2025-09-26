La Cámara Federal de Casación Penal anuló el fallo que le había concedido la prisión domiciliaria a Gerardo Arráez, un exintegrante de la Policía Federal Argentina (PFA) condenado a 25 años de prisión por crímenes cometidos en los centros clandestinos conocidos como Atlético, Banco y Olimpo (ABO). Arráez fue uno de los represores que el año pasado participó del cónclave con diputados de La Libertad Avanza (LLA) en el penal de Ezeiza.
Decisión de la Cámara de Casación
Anularon el fallo que le dio la domiciliaria al represor Gerardo Arráez
Slokar y Ledesma entendieron que el TOF2 no había fundamentado su decisión de enviar al exintegrante de la Federal a su casa.
