Se bajó. Arrugó. Se borró. Huyó. Corrió a esconderse. Se puede elegir la expresión coloquial que se prefiera, pero lo cierto es que el primer candidato a diputado en la Ciudad de Buenos Aires en la lista de la Alianza La Libertad Avanza, Alejandro Fargosi, decidió no participar del debate de candidatos porteños que se va a hacer a principios de octubre en una señal de cable, luego de que se había comprometido a participar. No dio explicaciones, pero sí cosechó todas l
El candidato a diputado se bajó del debate en la Ciudad de Buenos Aires
El libertario Fargosi hizo mutis por el foro
El abogado que encabeza la lista de la Alianza La Libertad Avanza es el único que no estará el 8 de octubre. “Una pena que no quiera dar la cara”, dijeron sus contrincantes.
