La euforia de los días anteriores en los mercados financieros le dejó paso a la incertidumbre y volvió la volatilidad en las cotizaciones. Las distintas variables ya no se movieron en el mismo sentido, favorable a las expectativas oficiales, como en las jornadas previas. El dólar oficial y el mayorista volvieron a retroceder, pero en forma más moderada que en los días anteriores, mientras que el M