La euforia de los días anteriores en los mercados financieros le dejó paso a la incertidumbre y volvió la volatilidad en las cotizaciones. Las distintas variables ya no se movieron en el mismo sentido, favorable a las expectativas oficiales, como en las jornadas previas. El dólar oficial y el mayorista volvieron a retroceder, pero en forma más moderada que en los días anteriores, mientras que el M
Se frenó la euforia y volvió la incertidumbre a los mercados
El riesgo país vuelve a subir
Los títulos soberanos en dólares cayeron en bloque y el riesgo país saltó a 956 puntos. El S&P Merval retrocedió 4,1 por ciento. El dólar, entre subas y bajas moderadas
Este es un contenido periodístico exclusivo para Soci@s, para leerlo completo subite a nuestro colectivo.