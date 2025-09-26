En las efemérides del 26 de septiembre sobresalen estos hechos que ocurrieron un día como hoy en la Argentina y el mundo:

1898. Nace George Gershwin

En Nueva York nace George Gershwin, uno de los renovadores de la música en el siglo XX. Su fusión de jazz y música académica fue el sonido de los años 20 y 30. Obras como Rhapsody in Blue, Un americano en París y su ópera Porgy & Bess lo pusieron en un lugar destacado. Su temprana muerte en 1937, por un tumor cerebral, truncó una carrera ascendente.

1941. La batalla de Kiev

Concluye la batalla de Kiev, acaso el éxito más grande de Alemania tras invadir la Unión Soviética. Las tropas rusas resistieron un asedio de casi dos meses y perdieron más de medio millón de hombres. Unos 15 mil soldados pudieron escapar. Aunque Hitler celebró la victoria, el alto mando alemán consideró un error haberse centrado en Kiev en vez de avanzar sobre Moscú.

1945. Muere Béla Bartók

A los 64 años, fallece en Nueva York Béla Bartók, víctima de leucemia. El compositor húngaro se había exiliado por el avance del nazismo en Europa. Considerado un músico ineludible del siglo pasado, en su producción destacan obras como los seis cuartetos de cuerdas, la sonata para dos pianos y percusión, los tres conciertos para piano, la ópera El castillo de Barbazul, Música para cuerdas, percusión y celesta, y el Concierto para orquesta.

1957. El estreno de West Side Story

Se estrena el musical West Side Story, compuesto por Leonard Bernstein. Basado en Romeo y Julieta, narra la historia de amor entre jóvenes de dos pandillas rivales neoyorquinas. Llegó al cine en 1961 y se alzó con el Oscar a mejor película. En 2021 tuvo una remake dirigida por Steven Spielberg.

1969. Aparece Abbey Road de los Beatles

Sale a la venta Abbey Road, el último álbum de los Beatles. Se grabó después de Let It Be, pero fue publicado primero. El canto de cisne de la banda de Liverpool está considerado uno de sus mejores trabajos, a la vez que uno de los más importantes discos de la historia del rock.

1973. Vuelo récord del Concorde

El Concorde, el avión supersónico franco británico, realiza el cruce del Atlántico en tiempo récord. Con viento de cola, tardó 3 horas y 32 minutos en ir de Washington a París. Viajó a más de 1500 kilómetros por hora. Dejó de usarse después del desastre aéreo de 2000, cuando un avión se estrelló en París minutos después de despegar.

2008. Adiós a Paul Newman

A los 83 años muere un ícono del cine de Hollywood: Paul Newman. El actor protagonizó clásicos como Butch Cassidy & Sundance Kid, El buscavidas, Hud, La leyenda del indomable y El golpe. Ganó el Oscar en 1986 por El color del dinero.

2014. Desaparecen los normalistas de Ayotzinapa

En Iguala, en el estado mexicano de Guerrero, se produce la desaparición de 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural de la localidad de Ayotzinapa. Las fuerzas de seguridad persiguieron el micro en el que se movilizaban. Una hipótesis plantea que los uniformados creyeron que en el micro se traficaba droga. Lo cierto es que nunca más se supo del destino de los 43, en un caso que conmocionó a México y al mundo, con acusaciones al Ejército y a la policía. El gobernador de Guerrero debió renunciar y el alcalde de Iguala fue detenido junto con su esposa. El hecho sigue impune.

Además, es el Día Internacional para la Eliminación Total de las Armas Nucleares, el Día Mundial de la Anticoncepción; y, en la Argentina, el Día del Empleado de Comercio.



