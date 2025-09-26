Javier Milei vuelve de su viaje por Estados Unidos con una misión: reconstruir su gobernabilidad. Si bien el gobierno de Trump le dio un apoyo inédito al libertario los funcionarios republicanos pidieron información del mapa legislativo para avanzar con las reformas de fondo y proyecciones de cara a las próximas elecciones. Ahora, la Casa Blanca exige a Milei que demuestre que tiene capacidad política para ejecutar las verdaderas transformaciones. Los pedidos del Norte chocan con el campo minado que representa hoy la oposición. Los destratos, la mala praxis y una sobrevaloración de La Libertad Avanza a nivel nacional dinamitaron los puentes con casi todos los aliados, a excepción de un sector dEl incumplimiento de la Ley de Emergencia en Discapacidad detonó un conflicto de poderes.
El Presidente ganó tiempo en Estados Unidos, pero el alivio es momentáneo
De Washington al Congreso: Milei en el laberinto de la gobernabilidad
Se viene una semana clave. En Diputados avanza la moción de censura contra Francos y en el Senado se avecina el rechazo definitivo a los vetos al Financiamiento Universitario y a la Ley Garrahan.
