En septiembre de 2004 Perro Ciego era parte (junto a Los Piojos) del cierre de la tercera jornada del Quilmes Rock, realizado en el Estadio Delmi. Con 15 años de carrera en la espalda, la banda salteña crecía en convocatoria e iba amasando las canciones que culminarían, en 2005, en el tercer disco de estudio Peón de Luna.

“Fue un momento único e irrepetible, el capítulo de Peón de Luna. Si bien el disco sale al público a finales de 2005, ya se venía gestando hace un par de años, y eso con muchos festivales grandes como el Quilmes, que de ahí sale la invitación para tocar en Cosquín Rock en 2005. Creo que fue la época más gloriosa de la banda, en cuanto a lugares donde fuimos a presentar el disco: pasamos bastante por Tucumán, Córdoba, recorrimos bastante el underground de Buenos Aires, compartiendo con bandas de ahí que luego venían para acá, generando amistades que duran hasta hoy, al igual que los lindos recuerdos”, rememora Marcelo “Salchi” Dique, guitarrista y cantante de la banda.

Si bien era un momento en el que el rock and roll barrial era hegemónico en Buenos Aires y su área metropolitana, Salta tenía una escena análoga comandada por Perro Ciego, y con bandas que seguían su huella: Esencial, Cachetada de Loco, Círculo Vicioso y otras tienen que ver con ese momento. Los Perro tienen también proyectos paralelos, como La Renegona y Cebolla de Vidrio (teloneros de Pappo a fines de 2004).

(Imagen: gentileza Carolina Vera)





En esa escena se destacaba un personaje que fue clave, por lo musical, lo compositivo, y sobre todo por su carisma: Federico Acosta, “El Pibe”, quien luego de incursionar en la banda local Banquete de Pordioseros a finales de los 80, prueba suerte un par de temporadas en Buenos Aires para volver al pago.

Justo fue en Perro Ciego donde más brilló, antes de partir físicamente en septiembre de 2007. “Salchi” recuerda esa estela en la historia de la banda: “Peón de Luna fue un disco donde Fede Acosta se afianza como un integrante más de Perro Ciego, porque en Letras Rojas él venía participando como invitado, y en acá ya se incorpora definitivamente. Y eso nos abría un abanico enorme de opciones y de talento, estábamos muy ilusionados. Fue una época de muchos sueños, que alcanzamos y queríamos seguir alcanzando. Eso motivó que hagamos nuestro primer estadio, y así fue que presentamos Peón de Luna en el Microestadio Delmi”.

Dieciocho años después, sólo un recital de Club 20 en La Rosa en diciembre de 2023 tuvo un marco similar de convocatoria al de aquel Micro Delmi, una vara que marca a fuego al rock salteño. Veinte años después, la banda no quiso dejar pasar desapercibido el aniversario del lanzamiento del disco y armó esta presentación, un poco también con alguna ayudita del destino: “La verdad es que se alinearon los planetas para homenajear al Gran Peón (en referencia al Pibe Acosta), porque aparecieron de repente cien discos que habíamos dado por extraviados de Peón de Luna. En su momento hicimos una tirada de mil discos, con un packaging de cartón que hicimos en Salta, y apareció un tubo con cien cds, casi 20 años después”, cierra Marcelo Dique, consultado por Salta/12.

El recital se llevará a cabo en El Teatrino (12 de Ictubre y Aniceto Latorre) este sábado 27 desde las 21 horas.

La banda promete un recital de dos horas, con varios invitados y un planteo de dos bloques: uno dedicado exclusivamente al disco en cuestión, y otro con temas del resto de la discografía. En esta ocasión, es la primera vez que tocan en ese lugar desde las reformas en las que se retiraron las butacas de la parte baja. En este caso, servirán de teloneros los Desekilibrio Emocional, una banda referente del punk rock local.

Las entradas pueden conseguirse a $15.000 (más s/c) en el sitio web NorteTicket. De haber remanente, podrán adquirirse en boleterías el día del recital.