El Ministerio Público de la Acusación de Jujuy informó que mediante pruebas de laboratorio se confirmó la quinta víctima de Matías Jurado, un hombre de 37 años que desde los 15 años ingresó al sistema judicial y de adulto recibió condenas por delitos contra la propiedad y agresión.

Jurado pasa su prisión preventiva en una lugar de máxima seguridad en la unidad penal N°1 de la capital jujeña. El MPA adelantó que posiblemente la causa por los cinco homicidios sea elevada a juicio en diciembre próximo.

La quinta víctima identificada es Juan Carlos González, un trabajador municipal de 60 años desaparecido el 11 de junio. Inicialmente se pudo vincular su desaparición con Jurado porque la antena de su celular impactó en cercanías del domicilio del sospechoso, en el barrio 8 de Marzo, en Alto Comedero.

El procurador general Sergio Lello Sánchez y el fiscal regional Guillermo Belleri brindaron detalles de la investigación penal preparatoria y el cotejo de pruebas de ADN con familiares de González.

Jurado ya venía imputado por los homicidios agravados de otros cuatro hombres: Jorge Omar Anachuri, Sergio Alejandro Sosa, Juan josé Ponce y Miguel Angel Quispe. En las próximas horas la acusación se ampliará con respecto a González. Será imputado por el quinto caso por homicidio agravado por ensañamiento, alevosía, delito que tiene pena de prisión perpetua.

Esta investigación se inició a fines de julio pasado con las denuncias de la desaparición de estos cinco hombres.

La investigación continúa

Ya establecidas estas cinco víctimas, la investigación continúa. El fiscal Beller remarcó que “con las evidencias recolectadas en esa casa" del detenido, el laboratorio de genética forense sigue procesando muestras con el fin de determinar si no se cometieron crímenes contra otras personas en ese lugar.

En este sentido, adelantó que aún quedan dos perfiles por cotejar, “el trabajo continúa en el laboratorio y van a seguir en el armado de perfiles, hay dos inconclusos que serán cotejados con personas que pueden haber sido víctimas”, indicó.

El fiscal añadió “hay personas del exterior que buscan a sus familiares desde enero" y dijo que también en esos casos se van a cotejar datos. "Quedan evidencias para seguir procesando, como partes de ropa e hisopados, pero hemos avanzado en un 80% de las más de 200 que teníamos para analizar”, detalló. Además trabajan con otras provincias.

“Seguimos analizando horas de las cámaras del 911, y entendemos que podemos vincular a la investigación”, dijo Beller.

"No estamos apurados". Advirtió que es posible que "se amecete un poco la investigación en cuanto a resultados, porque ya casi están todos, vamos a cerrar de la manera que entendamos para formular la acusación”, agregó.

El procurador Lello Sánchez habló sobre el examen psiquiátrico de Jurado. Sostuvo que “el informe va a complementar" la acusación y "la posibilidad de acreditar una de las agravantes de cinco hechos de homicidio agravado por ensañamiento, alevosía, y por placer. Restaba ver si se daban los elementos para acreditar la agravante de placer”, dijo.

Indicó que la semana próxima los psiquiatras del MPA de Jujuy y el Ministerio Público Fiscal de Salta podrían entrevistarse con Jurado para concluir el informe. “Hay una semana más para ese informe psicológico y psiquiátrico, y quedó claro que el imputado jurado está en condiciones de ser reprochado penalmente, no es inimputable”, afirmó.