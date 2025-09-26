Este viernes en la Ciudad y sus alrededores se espera una jornada con cielo parcialmente nublado y fuertes vientos. De acuerdo al Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la temperatura mínima será de 12 grados y la máxima de 22 grados, con viento del noreste y ráfagas que podrían llegar a los 50 kilómetros durante todo el día.

El sábado se presentará inestable. Se esperan tormentas y lluvias hasta la noche, con viento del noreste, ráfagas de hasta 50 kilómetros por hora y temperaturas que oscilarán entre los 15 y los 17 grados.

Para el domingo la temperatura mínima será de 11 grados, la máxima de 22 grados, con cielo nublado y viento del suroeste.