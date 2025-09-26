Este fin de semana está repleto de deporte: por un lado, el Mundial Sub-20 en Chile marca el debut de la Selección Argentina. El superclásico de Avellaneda también será protagonista en la agenda deportiva del fin de semana, que tendrá el Derby de Madrid en Euroopa. El sabado la Selección de rugby disputará una nueva fecha en el Rugby Championship.

Mundial Sub 20

El equipo que dirige Diego Placente juega su primer partido en la Copa del Mundo que se disputará en Chile:

Domingo

20.00: Argentina vs Cuba

Torneo Clausura

Este fin de semana se jugará el superclásico de Avellaneda, por la fecha 10 de la Liga Profesional:

Viernes

19.00: Platense vs San Martín de San Juan

19.00: Banfield vs Unión

21.15: Central Córdoba vs Tigre

Sábado

14.30: Gimnasia vs Rosario Central

14.30: Aldosivi vs Argentinos

16.45: San Lorenzo vs Godoy Cruz

19.00: Defensa y Justicia vs Boca

21.15: Talleres vs Sarmiento

Domingo

15.15: Racing vs Independiente

18.00: River vs Deportivo Riestra

19.30: Independiente Rivadavia vs Huracán

20.15: Instituto vs Lanús

Primera Nacional

A dos fechas del cierre de la primera ronda, se definen los clasificados al Reducido y los descensos de la Zona A:

Viernes

22.00: Gimnasia y Tiro vs Atlanta

Sábado

13.05: San Telmo vs Gimnasia (J)

14.30: Chicago vs Agropecuario

15.30: Talleres RE vs Chaco For Ever

16.30: Defensores de Belgrano vs Central Norte

17.30: Estudiantes vs Colón

19.00: Tristan Suarez vs Racing Cba

21.00: Morón vs Mitre SdE

Domingo

15.15: Chacarita vs Gimnasia (M)

15.30: Alvarado vs All Boys

15.30: Deportivo Madryn vs Arsenal

15.30: Patronato vs Almagro

15.30: Güemes vs San Miguel

15.30: Los Andes vs Ferro

15.30: CADU vs Temperley

16.30: Maipu vs Colegiales

19.00: Estudiantes RC vs Almirante Brown

20.30: San Martin (T) vs Quilmes

Liga Femenina

Se completa la fecha 9 y la primera parte del Torneo Clausura:

Sábado

11.00: SAT vs Huracán

Domingo

11.00: Belgrano vs Platense

Rugby Championship

Los Pumas vuelven a jugar, dentro de la semana 5 del campeonato:

Sábado

12.10: Sudáfrica vs Argentina

La Liga

En la fecha 7 de la Liga Española, el Atlético Madrid de Simeone recibirá al Merengue:

Viernes

16.00: Girona vs Espanyol

Sábado

09.00: Getafe vs Levante

11.15: Atlético Madrid vs Real Madrid

13.30: Mallorca vs Alavés

16.00: Villarreal vs Athletic

Domingo

09.00: Rayo Vallecano vs Sevilla

11.15: Elche vs Celta

13.30: Barcelona vs Real Sociedad

16.00: Betis vs Osasuna

Premier League

Se disputa la fecha 6 de la Liga Inglesa, que tiene a Liverpool como lider invicto:

Sábado

8.30: Brentford vs Manchester United

11.00: Crystal Palace vs Liverpool

11.00: Chelsea vs Brighton

11.00: Manchester City vs Burnley

11.00: Leeds vs Bournemouth

13.30: Nottingham Forest vs Sunderland

16.00: Tottenham vs Wolves

Domingo

10.00: Aston Villa vs Fulham

12.30: Newcastle vs Arsenal

Serie A

En Italia se jugará la 5ta Fecha, en un campeonato que tiene a Napoli como puntero:

Sábado