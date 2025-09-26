Este fin de semana está repleto de deporte: por un lado, el Mundial Sub-20 en Chile marca el debut de la Selección Argentina. El superclásico de Avellaneda también será protagonista en la agenda deportiva del fin de semana, que tendrá el Derby de Madrid en Euroopa. El sabado la Selección de rugby disputará una nueva fecha en el Rugby Championship.
Mundial Sub 20
El equipo que dirige Diego Placente juega su primer partido en la Copa del Mundo que se disputará en Chile:
Domingo
- 20.00: Argentina vs Cuba
Torneo Clausura
Este fin de semana se jugará el superclásico de Avellaneda, por la fecha 10 de la Liga Profesional:
Viernes
- 19.00: Platense vs San Martín de San Juan
- 19.00: Banfield vs Unión
- 21.15: Central Córdoba vs Tigre
Sábado
- 14.30: Gimnasia vs Rosario Central
- 14.30: Aldosivi vs Argentinos
- 16.45: San Lorenzo vs Godoy Cruz
- 19.00: Defensa y Justicia vs Boca
- 21.15: Talleres vs Sarmiento
Domingo
- 15.15: Racing vs Independiente
- 18.00: River vs Deportivo Riestra
- 19.30: Independiente Rivadavia vs Huracán
- 20.15: Instituto vs Lanús
Primera Nacional
A dos fechas del cierre de la primera ronda, se definen los clasificados al Reducido y los descensos de la Zona A:
Viernes
- 22.00: Gimnasia y Tiro vs Atlanta
Sábado
- 13.05: San Telmo vs Gimnasia (J)
- 14.30: Chicago vs Agropecuario
- 15.30: Talleres RE vs Chaco For Ever
- 16.30: Defensores de Belgrano vs Central Norte
- 17.30: Estudiantes vs Colón
- 19.00: Tristan Suarez vs Racing Cba
- 21.00: Morón vs Mitre SdE
Domingo
- 15.15: Chacarita vs Gimnasia (M)
- 15.30: Alvarado vs All Boys
- 15.30: Deportivo Madryn vs Arsenal
- 15.30: Patronato vs Almagro
- 15.30: Güemes vs San Miguel
- 15.30: Los Andes vs Ferro
- 15.30: CADU vs Temperley
- 16.30: Maipu vs Colegiales
- 19.00: Estudiantes RC vs Almirante Brown
- 20.30: San Martin (T) vs Quilmes
Liga Femenina
Se completa la fecha 9 y la primera parte del Torneo Clausura:
Sábado
- 11.00: SAT vs Huracán
Domingo
- 11.00: Belgrano vs Platense
Rugby Championship
Los Pumas vuelven a jugar, dentro de la semana 5 del campeonato:
Sábado
- 12.10: Sudáfrica vs Argentina
La Liga
En la fecha 7 de la Liga Española, el Atlético Madrid de Simeone recibirá al Merengue:
Viernes
- 16.00: Girona vs Espanyol
Sábado
- 09.00: Getafe vs Levante
- 11.15: Atlético Madrid vs Real Madrid
- 13.30: Mallorca vs Alavés
- 16.00: Villarreal vs Athletic
Domingo
- 09.00: Rayo Vallecano vs Sevilla
- 11.15: Elche vs Celta
- 13.30: Barcelona vs Real Sociedad
- 16.00: Betis vs Osasuna
Premier League
Se disputa la fecha 6 de la Liga Inglesa, que tiene a Liverpool como lider invicto:
Sábado
- 8.30: Brentford vs Manchester United
- 11.00: Crystal Palace vs Liverpool
- 11.00: Chelsea vs Brighton
- 11.00: Manchester City vs Burnley
- 11.00: Leeds vs Bournemouth
- 13.30: Nottingham Forest vs Sunderland
- 16.00: Tottenham vs Wolves
Domingo
- 10.00: Aston Villa vs Fulham
- 12.30: Newcastle vs Arsenal
Serie A
En Italia se jugará la 5ta Fecha, en un campeonato que tiene a Napoli como puntero:
Sábado
- 10.00: Como vs Cremonese
- 13.00: Juventus vs Atalanta
- 15.45: Cagliari vs Inter
- Domingo
- 07.30: Sassuolo vs Udinese
- 10.00: Roma vs Hellas Verona
- 10.00: Pisa vs Fiorentina
- 13.00: Lecce vs Bologna
- 15.45: Milan vs Napoli