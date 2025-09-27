El tenista Francisco Cerúndolo (númro 21 del ranking ATP) sufrió una sorpresiva derrota en la primera ronda del ATP 500 de Beijing y sigue sin poder salir de su flojo momento a nivel profesional; cayó 4-6, 6-3 y 6-4 ante el estadounidense Learner Tien, en un encuentro que se extendió durante dos horas y 15 minutos. Pese a esta sorpresiva derrota, no perderá puntos en el ranking.

Cerúndolo sigue dejando pasar oportunidades para continuar escalando en el ranking luego del impresionante arranque de temporada que tuvo, metiéndose en varias ocasiones en cuartos de final de torneos de Masters 1000 y alcanzando incluso las semifinales en Madrid.

Sin embargo, a partir de Roland Garros el argentino empezó a sufrir derrotas tempraneras en torneos importantes, tal como ocurrió en la primera ronda del Grand Slam parisino y de Wimbledon, mientras que en el US Open se despidió en la segunda rueda al perder de manera insólita contra el suizo Leandro Riedi.

Luego de la derrota de Cerúndolo ya no quedan argentinos en este torneo, ya que Camilo Ugo Carabelli también se despidió en la primera ronda al verse superado por el español Alejandro Davidovich Fokina.

La otra gran sorpresa del día fue la derrota del ruso Andrey Rublev, quien llegada a este torneo como el sexto preclasificado. Rublev, que está teniendo un 2025 para el olvido, sumó otra dura caída al perder 7-6(3) y 6-3 ante el italiano Flavio Cobolli, un jugador que está evolucionando de gran manera en su juego esta temporada.

Los resultados del día en Beijing

Alexander Zverev (2°) – Lorenzo Sonego: 6-4 y 6-3

Alex de Miñaur (3°) a Bu Yunchaokete: 6-4 y 6-0

Lorenzo Musetti (4°) – Giovanni Mpetshi Perricard: 7-6(3), 6-7(4) y 6-4

Flavio Cobolli a Andrey Rublev (6°): 7-6(3) y 6-3

Jakub Mensik (7°) a Miomir Kecmanovic: 7-5 y 6-4

Daniil Medvedev (8°) a Cameron Norrie: 6-3 y 6-4

Corentin Moutet a Tallon Griekspoor: 6-4 y 7-5

Adrian Mannarino a Aleksandr Bublik: 6-3 y 6-2

Learner Tien a Francisco Cerúndolo: 4-6, 6-3 y 6-4

Arthur Cazaux a Shang Juncheng: 0-6, 7-6(5) y 7-5

Arthur Rinderknech a David Goffin: 6-4, 3-6 y 6-4