El vecino y referente social del barrio 31 Juan “Jala Jala” Romero relató la situación que se vive en el territorio a partir del triple femicidio que conmociona al país . “Hoy estamos en una sociedad a la que no le importa”, lamentó.

Según Romero, es importante dejar de culpar a las víctimas y salir a reclamar por justicia. “Hoy, si le pasa algo a alguien que no pertenezca al pañuelo verde, no nos interesan y no saltamos. Hoy les tocó a tres chicas. Dejen de ensañarse con esas chicas por el final que tuvieron. Dejemos de ver la ropa sucia que ellas tenían puesta”, lamentó, en diálogo con la 750.

“Hoy toda la sociedad, no solo el Ni Una Menos, tendría que haber salido porque mataron a tres pibas”, agregó.

Asimismo, dibujó el retrato que se vive en los barrios populares de la Argentina, entre la búsqueda de plata fácil y el colapso del ideal del ascenso social.

“La bolsa de trabajo que da el transa no la da ningún tipo de Gobierno. Si se te muere un familiar y no tenés para pagar el entierro, se acerca un transa y te paga el velorio. A veces no te pasa la factura, pero hay veces que sí”, afirmó.

“Los pibes de hoy quieren plata rápida. La culpa la tiene nuestra sociedad. La culpa la tienen todos los Gobiernos que pasaron. Decían 'pobre, no tiene posibilidades'. La culpa la tiene todo Gobierno que haya defendido a cualquier responsable de un delito y que dijo que no había que estigmatizarlo. Cuando hicieron una ley y pusieron el 'día del villero', nos sellaron la frente a todos”, remarcó.

“Tengo cinco hijos y todos trabajan. Tengo un hijo que es Licenciado en Psicología, con el mejor promedio en la UADE. Yo quiero que se vayan de la villa, porque no es vida. Yo soy grande, no sé cuando una bala perdida me puede matar”, concluyó.