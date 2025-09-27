Con casi veinte años de camino recorrido, Tremor es un proyecto musical que hizo un aporte fundamental para unir en Argentina el mundo de la música electrónica y el folklore latinoamericano. Cobijados en el sello ZZK Records, el trío que integran actualmente Leo Martinelli (producción, guitarras y vientos), Alex Musatov (violín y procesamiento en vivo) y Camilo Carabajal (bombo legüero) acaba de recibir el Premio Konex 2025 en la categoría DJ/Electrónica por su “destacada trayectoria” en la música popular argentina de la última década. “Estamos recontra agradecidos y nos emociona mucho el premio, porque Tremor es un proyecto autogestionado, independiente y alternativo, y que tiene sus propios ritmos”, resalta Martinelli. La otra novedad es que junto a la cantante, compositora y productora Ignacia publicaron un single en coautoría, "Ánima Digital", que tocarán en vivo por primera vez este sábado 27 de septiembre a las 21 en Artlab (Roseti 93).

Durante la fecha, además de coincidir en la canción conjunta, se van a presentar ambos proyectos por separado con sus respectivas formaciones. Entre beats, sikus, violines, sintetizadores, la canción nueva cuestiona la "ilusión de realidad" y se ofrece como un manifiesto íntimo sobre “lo que queda de lo humano cuando la tecnología nos aliena, nos distorsiona, nos fragmenta, se vuelve espejo -o máscara- y nos aleja de nosotros mismos”, explican. “Algoritmos tan precisos/ delineando mi destino/ Mis deseos, mis anhelos/ No hay resguardos ni secretos”, canta Ignacia en un verso de la canción. “A mí me parece que la función del arte siempre fue tratar de cuestionar y eso es lo que tratamos de hacer. No tenemos respuestas con Ignacia, pero está bueno compartir esas preguntas y ponernos a pensar. Porque sino aceptamos las cosas como son y listo. Pero está bueno detenerse, preguntarse sobre esto y hacer algo al respecto”, enfatiza Martinelli.

La canción “Ánima Digital” va a formar parte del disco nuevo de Tremor que saldrá el año que viene y se titulará Takuy, que es una palabra en quechua que significa "mezclar". “Hay algo que me gusta mucho del contraste, del claroscuro. Tengo la sensación de que hay elementos que el contexto o la contraposición los pueden hacer resaltar. Hay un balance donde todo dialoga de manera natural. Es un poco como lo que puede ocurrir con la imagen que uno tiene de un oasis: capaz son tres palmeras y una lagunita, pero en el medio del desierto tiene una potencia y una belleza importante”, grafica el productor sobre la convivencia entre lo acústico y lo digital. “Nosotros mayormente hacemos música instrumental, pero esta canción mereció entidad y presencia”, precisa sobre el single nuevo. El 16 de octubre, en tanto, saldrá el segundo adelanto del disco, "Poliphone".

“Estoy siguiendo bastante los pasos de la Inteligencia Artificial, de las redes sociales y lo que sucede con eso a nivel cognitivo y a nivel consumo cultural, es un tema que me obsesiona bastante”, explica Martinelli sobre el tópico de la canción. “Es la era del like. Todos queremos gustar y queremos aprobación. Y a veces eso me preocupa y me aflije. A mí siempre me gustaron los artistas que te desafían, que hacen algo distinto y te interpelan. Pero es una era donde pasa lo contrario: ‘dale rápido que la gente scrollea'. En cinco segundos tenés que atrapar al oyente porque sino se va. Y eso le hace daño al arte”, sostiene. “Son temas que están en nuestro círculo íntimo y los venía charlando mucho con Ignacia. Ella se inspiró para hacer la letra de la canción. Yo colaboré en el cierre de la letra y en el título. La música es mía, pero la melodía y lo vocal están más en su terreno”.

-¿Qué es lo que más te inquieta de que un algoritmo tenga tanta incidencia en los comportamientos humanos?

-Lo que sucede es que cada vez más vamos por la vida mirando una pantalla. Y nuestra interpretación de la realidad está tamizada y filtrada por eso. El algoritmo lo que hace es detectar tu gusto, tu consumo, tu "necesidad" y te devuelve algo que está adaptado para vos. Y no necesariamente es la realidad, porque la realidad es subjetiva. Pero lo que pasa es que vamos perdiendo la capacidad de tener espíritu crítico y desarrollar nuestra interpretación de la realidad. De hacernos nosotros ese cuestionamiento, porque nos dan las cosas masticadas. Es una forma moderna de esclavitud. La gente ya ni siquiera busca en Google, va directo a preguntarle a Chat GPT. Y eso no te permite sacar una conclusión propia.

-También estamos perdiendo la capacidad de recordar datos y a la vez de interpretar y producir textos propios.

-Estamos en la era del tutorial. Que vos busques en Chat GPT, Google o YouTube cómo se hace una operación a corazón abierto y te lo muestren paso por paso no significa que puedas o sepas hacerlo. No es solamente tener información saber hacer algo, sino transitar el recorrido que significa aprender una cosa; convivir con ese material, equivocarse, frustrarse, investigar. Estamos perdiendo el proceso de internalización de contenidos. Cuando aparece una tecnología nueva siempre hay un proceso en donde el humano lo incorpora, lo elabora y después devuelve algo más sofisticado. Pero eso se está perdiendo, porque hoy nos quedamos con la cáscara. Entonces, si el conocimiento es superficial es muy difícil tener espíritu crítico para sacar conclusiones propias, desarrollar una personalidad y producir una obra rupturista. De todos modos, yo no estoy en contra de la tecnología, porque eso sería retrógrado. Creo que la culpa no la tienen la Inteligencia Artificial o un martillo. Una cosa es que use la IA como un asistente, pero otra cosa es que le pida que haga todo por mí. También hay un compromiso de uno en ver qué uso se le da a eso. Y el negocio de ellos es que nosotros estemos atrapados todo el tiempo ahí para que puedan vender publicidad.

-¿Creés que estamos en un momento deshumanizante?

-Yo siento que sí. Porque hay una cultura de la alienación. Todo es entretenimiento, absolutamente todo, incluso la política. Los dirigentes más populares son los llamativos y rimbombantes. De alguna forma son avatares entretenidos. El capitalismo ha logrado que todo sea entretenimiento. Y en esa situación alienante ocurren barbaridades, tragedias y masacres, pero pasan como un reel más.