Cool y cosmopolita, Stacey Kent es una de las damas sofisticadas de lo que aun en sus aperturas estilísticas, mezclas culturales y mestizajes variados no deja de llamarse jazz. Discos de oro y platino mensuran su éxito y diariamente millones de clicks van en busca de sus canciones en las redes y las plataformas. No obstante, la cantante estadounidense es una artista particularmente interesante. A los 57 años, después de estudiar literatura comparada en Nueva York, hacer un posgrado en la Guildhall School of Music and Drama de Londres -ciudad donde inició su carrera profesional- y manejar con soltura varios idiomas, Kent consolidó un estilo que a partir del American Songbook amplió sus horizontes, orientándose hacia otras formas de la canción, con mucho de Francia y Brasil y sobre todo con una producción propia, en parte en colaboración del Premio Nobel de Literatura Kazuo Ishiguro.

El sábado 27 –a las 20 y a las 22– y el domingo –19 y 21– Stacey Kent actuará por primera vez en Buenos Aires. Será en Bebop Club, el reducto jazzero de Uriarte 1658 que por estos días propone Jazz Sessions Primavera, un ciclo internacional que continuará con The Bad Plus (miércoles 1 y jueves 2 de octubre) y el blusero guitarrista Chris Cain (viernes 3, sábado 4 y martes 7).

Las canciones de Summer Me, Winter Me, su disco más reciente, serán el eje de las cuatro sesiones porteñas de Kent, en las que no faltarán temas de discos anteriores. “Me interesa también adelantar algunas de las canciones de A time for love, un álbum que está listo y saldrá en octubre”, anticipa la cantante en diálogo con Página/12. Con ella estará Jim Tomlinson, saxofonista y compositor –que es además su marido– y el pianista Art Hirahara. “Hacemos música juntos desde hace más de 20 años, hay una gran química entre nosotros”, asegura Kent. Tocar en trío nos encanta, como nos gusta también cuando los tres somos parte de un ensamble más grande o una orquesta completa”, continua Kent.

Abundante y siempre cautivante, la discografía de Kent es un mundo con una gran variedad de ideas y matices en el que resulta grato sumergirse. Desde los primeros discos en base a standards, como Close Your Eyes (1997) o Let Yourself Go (2000) –un homenaje a Fred Astaire–, madura un temperamento capaz de hacer propias canciones muy rodadas. Esa idea avanza en Raconte-moi (2010), cantado en francés, en The Changing Lights (2013) donde está el guitarrista Roberto Menescal, una apertura brasilera que profundizará enseguida con un disco en vivo junto a Marcos Valle. También en I Know I Dream: The Orchestral Sessions (2017) o, antes del extraordinario Breakfast on the Morning Tram (2007) el primer disco para el sello Blue Note y el inicio de la que será una fructífera colaboración con el ganador del Nobel Kazuo Ishiguro, escritor británico de origen japonés.





“Fue muy loco cómo nos conocimos con Ishiguro”, comenta Kent. “Él participaba en Desert Island un programa de entrevistas de la BBC Radio 4, donde el invitado llevaba la música que llevaría a una isla desierta, que habitualmente escuchaba. De pronto escucho que elige uno de mis discos y habló en términos muy elogiosos. Me emocionó mucho saber que era fan de mi música, ya que yo también era fan de su literatura”, cuenta la cantante. “Enseguida lo contacté y nos hicimos amigos. Eso fue alrededor del 2000. Compartíamos una mirada común del mundo, una misma sensibilidad y empezar a trabajar juntos se dio de una manera muy natural”, agrega Kent.

“Encontrarme con Ishiguro fue un gran punto de inflexión para mí”, reconoce Kent. “Si bien sus canciones son solo una parte de mi repertorio, impulsaron un cambio general en la atmósfera de nuestra música. En ese momento todo se volvió mucho más personal y fue el comienzo de un gran período de crecimiento. Claro, todo es un período de crecimiento, pero fue entonces cuando más sentí que estaba pasando por una transición”, continua la cantante. “El trío fue una herramienta muy importante para terminar de definir este nuevo cancionero. Jim (Tomlinson) es mi compositor y además de trabajar con Ishiguro compone con Cliff Goldmacher, otro letrista. Ellos me conocen bien, componen conmigo en sus cabezas, oídos y mentes, por lo que las canciones están hechas a medida para mí”.

–¿Cómo es el proceso creativo para incorporar esas canciones a tu voz?

–Leemos las letras en voz alta con Jim. Él va sacando la canción a partir de mi forma de hablar. Tengo un estilo natural, siento que es como hablar pero con una melodía.

–¿Qué tiene que tener una canción para atraparte?

–Para mí, cantar es una experiencia visual, cinemática y las imágenes visuales fuertes me inspiran. Las letras de Ishiguro son una película, sin duda, pero también lo puede ser la experiencia de cantar “Stardust” de Hoagy Carmichael. Me encanta jugar con la metáfora. La canción no necesita ser mi propia historia, pero se convierte en mi historia.

–¿Es más importante la letra o la música?

–No es la letra ni la melodía, sino lo que está entre ellas, lo que produce ese encuentro. Es esa química. No siempre sé por qué una canción me atrae, pero cuando oigo una canción que necesito, se vuelve como una necesidad, tengo que cantarla. Es una fuerza poderosa.

–Llevás millones de álbumes vendidos, cientos de millones de reproducciones, discos de oro y platino, una nominación al Grammy... ¿Qué significa el éxito para vos?

–Significa seguir creciendo. Mi discográfica me dijo la semana pasada que hemos alcanzado más de mil millones de reproducciones. Por supuesto que eso significa algo importante. Estoy emocionada y honrada de que tanta gente disfrute de mi música, pero mi éxito tiene que ver con seguir tomando mis clases y buscando nuevas canciones. En este sentido no creo que haya terminado de crecer. Siento que mi mejor canción es la que está por venir.