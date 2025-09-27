Barco Hospital conjuga canciones que se quieren volver a escuchar; anhelantes, suspirantes, de prosa justa, poética, con el alma en vilo, de arreglos elaborados y meditados, entre todos y para todos. Adrián Abonizio + La Experanza han puesto en movimiento este necesario Barco Hospital, y lo presentan hoy a las 21 en Teatro Lavardén (Sarmiento 1201). La Experanza la conforman Julián Cicerchia (guitarras), Rolo Verón (batería), Bernardo Daluicio (bajo, fretless, contrabajo), Javier Rivero Goytia (guitarras); con las participaciones especiales de Nieves Rosell (voces), Antonio Olivera (percusión), Mauricio Boechi (acordeón), Rosita (Rosa María Torres) (voz), Noelia García (voz), Alan Rippari (piano). Un despliegue de talentos a los que suma su decir y cantar y melodías, Adrián Abonizio.

“Este disco tiene una historia interesante, porque nos salvó a todos de muchas cosas peores. Muchos de nosotros utilizamos la hechura del disco para que no nos duelan tanto las cosas que pasan. Lo fui comprobando, y lo comprobé también en mí, pensando que solo era yo, pero eran varios integrantes los que se iban poniendo mejor a medida que trabajaban en el disco. Eso me alegró. Yo creo en esas cosas, soy un chamán trucho, criollo. Por eso le mandé un mensaje a los muchachos, como si fuese Perón en el exilio, diciendo: ‘Muchachos, chicas, ya terminamos esto, ya hicimos todo; ahora, lo único que nos queda es tocar y pasarla bien. Si mañana nos separamos, nos vamos, como los hijos de Fierro, cada cual por su lado. Pero nos hemos salvado, nos protegimos mutuamente, y fuimos felices’”, comenta Adrián Abonizio a Rosario/12.

“Hace año y medio que empezó esta masacre nacional, que nos afectó porque afectó a la gente que estaba al lado, pero nosotros estuvimos protegidos por el disco. Te lo juro. Yo los convoqué, pero son cosas que suceden cuando se las hace en grupo. Y cuando uno hace estas cosas, después tiene que ser mejor, porque uno hace estas cosas para ser mejor. ¿De qué manera? Tenés que estudiar más, tenés que ser mejor persona, tenés que tratar mejor al instrumento, tenés que tratar de afinar bien, tenés que tratar de complementarte con el otro. Para mí, a pesar de la edad que tengo, es una cosa relativamente nueva. Por eso, estoy muy agradecido con los chicos, por la alegría que compartimos. Porque yo he visto llorar a la gente. ¿Cómo es esto, estamos locos? Y sí, varios de nosotros hemos llorado de emoción, al no poder creer lo que estaba pasando. Más allá de la calidad, que es muy subjetiva sobre lo que uno hace, es la calidad emocional a la que uno llega con la música y con los compañeros. Estamos haciendo esto, mientras el mundo se está cayendo. Es hermoso eso. Y te llena de una sensación de admiración por tus compañeros”, continúa el músico.

En este barco de timón compartido, asoma la figura de Julián Cicerchia: “El disco es el resultado de la relación que estuvimos construyendo con Adrián, una relación de amistad y laboral; es fruto del aprendizaje y de muchísimo, pero muchísimo, trabajo y esfuerzo. Adrián es una figura muy importante para la cultura rosarina, por todo lo que ha hecho, por todo su trabajo, su carrera. Cuando me llamó para hacer el disco, inmediatamente me tocó la tarea de elegir a las personas con las que íbamos a grabar. Todos los que fui llamando para este trabajo, se mostraron muy a gusto. Francamente, Adrián tiene una capacidad muy noble y que es una virtud, y es la humildad. Él ha sabido plantarse cuando había que plantarse, y ha sabido correrse, cuando se tenía que correr. No es fácil el trabajo de hacer un disco, y no es fácil el rol que le toca a cada uno. Adrián me dijo: ‘Te entrego estas canciones, háganlas propias; siguen siendo mías, pero van a ser de todos’. Su figura ha sido, para todos, una especie de norte, tanto por su generosidad y humildad como por su forma de encarar el proyecto, con mucha apertura. Y esa es una de las razones que permitió el resultado que tenemos”.

-¿Cómo platearon el proceso de trabajo?

Adrián Abonizio: -Por instinto. No quiero hablar de mí, pero hay una canción que se llama “Alguien ve más lejos”, es decir, uno tiene el instinto desarrollado como para ir un poco más allá. Me daba cuenta de que algo no era para mí, y entonces se lo pasaba a Julián o a Javier (Rivero Goytia), que saben más que yo. En el reparto actoral, hay que estar despierto para ver quién hace mejor las cosas, y ahí te tenés que olvidar del ego. Yo siempre jodo con ellos y les digo: “Ojo, que soy el líder”, y se cagan de risa, por supuesto, porque saben que no hay liderazgo. Creo que alcanzamos el universo horizontal; y dentro de esa horizontalidad, vamos cabalgando por la pampa a caballo, cuidando que al otro no le falte agua. Es una distribución normal, generosa. Yo estoy en el medio, soy el que hace las letras, alguna melodía, pero no soy el eje. La estrella que tenemos armada no tiene un centro, son todas puntas. Y cada cual, en esa punta, hace lo mejor que sabe y puede.

Julián Cicerchia: -Al inicio del trabajo, eran unos 15 temas, canciones tocadas por Adrián con la guitarra; y me dijo: “Hacé lo que quieras”. Tuve 100% de libertad para trabajar, así como también Javier, que es el otro arreglador del disco; yo arreglé nueve temas, Javier otros cinco; y un poco las decisiones las terminé tomando yo, porque me tocó ese rol; pero Javier es una de las personas clave. Cuando Adrián me muestra las canciones, comencé a escribir la música, a juntarme con los músicos, y cuando uno empieza a tocar, los músicos también cambian la obra. Es decir, yo planteaba una especie de maqueta general, un escenario de ideas y sugerencias, algunas quizás con más claridad, pero en otros casos, se las pedía a los músicos. En los temas hay muchas decisiones, desde la canción original hasta lo que sucedió en el estudio, pero siempre con muchísima libertad.

-Un disco que suena a celebración; de veras, es precioso.

Cicerchia: -Es la celebración, pero con mucho contenido, y esto para mí es muy importante. Las letras tienen mucho contenido. Hay otras cuestiones también, parece música de los ‘70, pero actual, porque es rock, es una canción, y no deja de ser Abonizio; y es un disco que refleja un paisaje rosarino muy claro, porque la ciudad está en este material, y eso es algo que a mí, francamente, me emociona. Fue un proceso muy emocionante para todos, y creo que eso también se siente.

Abonizio: -Estoy de alguna manera refaccionando la casa que armamos con la Trova Rosarina, que fue una casa buena, pero a esa casa parecía que únicamente podíamos entrar los integrantes de la Trova, como si fuese una secta. Yo siempre lo critiqué y me he peleado, porque nunca pudimos multiplicar, y eso me pareció un error, si se quiere político. No supimos sumar. Por eso, desde hace unos años a esta parte me vengo dando cuenta de eso, no para ser mejor que lo otro, sino porque me gustaría ser mejor de lo que fui. Entonces, la mejor forma es tener una actitud más lanzada, y repartir las cosas. Que el que quiera hacer algo no te pida permiso. Que te diga: “Che, amigo, ¿podemos hacer algo?”; “Sí, probemos”.