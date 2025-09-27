Con fuerte demanda de bonos dolar linked, el Tesoro obtuvo financiamiento por 7,3 billones de pesos y logró cubrir con holgura sus compromisos: el “rollover” alcanzó el 130 por ciento.

La Secretaría de Finanzas informó que en la licitación se adjudicaron 7,339 billones de pesos, sobre un total de ofertas por 7,738 billones. De esa manera, el organismo no solo cubrió los vencimientos programados, sino que además consiguió financiamiento extra por 1,7 billones, que será depositado en la cuenta del Tesoro en el Banco Central. La operación representó un alivio para las necesidades inmediatas de caja del Gobierno y mostró que el interés inversor se concentró en los títulos atados a la evolución del tipo de cambio oficial.

El menú de instrumentos ofrecidos incluyó bonos dolar linked, letras del Tesoro en pesos a tasa fija y bonos ajustados por inflación. La preferencia de los inversores volvió a inclinarse hacia la cobertura cambiaria, en un contexto de persistente presión sobre el mercado y expectativas de devaluación. Según datos oficiales, la mayor parte del financiamiento neto se concentró en los títulos dólar linked, que permiten resguardarse de una eventual suba del tipo de cambio.

La licitación de este viernes formó parte del programa de colocaciones habituales con las que el Ministerio de Economía busca estirar plazos y administrar los vencimientos de deuda en moneda local. Con el resultado alcanzado, el Tesoro logró renovar la totalidad de sus compromisos y sumar recursos adicionales para el último tramo del mes.