El Banco Central de la República Argentina (BCRA) restableció este viernes una nueva medida de cepo para quienes compren dólar oficial, prohibiendo operar con dólares financieros, o a la inversa, durante 90 días. Las reacciones en redes sociales no se hicieron esperar, entre ellas, varias cuentas publicaron una captura del tuit del vocero presidencial Manuel Adorni, cuando el 11 de abril pasado escribió: "Saluden al cepo que se va".
"El modelo de Milei se hunde y reparten los botes salvavidas"
Críticas del arco opositor por la vuelta del cepo
