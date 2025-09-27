Un sorpresivo objeto fue hallado en un campo de la provincia de Chaco y las autoridades confirmaron que se trata de una vaina de un tanque combustible de un cohete espacial. El extraño elemento cilíndrico metálico fue encontrado por el dueño de unos campos ubicados en la zona de Puerto Tirol, y desde aquel momento generó asombro entre las autoridades y habitantes del lugar. El parte policial señala que se perimetró el lugar al tratarse de una zona de riesgo tóxico “por el polvo que desprende al tacto la fibra de carbono”. Asimismo, se detalló que se trata de una vaina de un tanque combustible de un cohete espacial que combuste hidracina altamente tóxica. Frente a este escenario, las autoridades advirtieron a los lugareños sobre el posible hallazgo de otros tanques, debido a que más de uno suelen caer sin control. Una comisión de la Fuerza Aérea llegó al campo para la remoción de la chatarra espacial.