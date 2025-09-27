Una multitud de vecinos de Vicente López se movilizó para reclamar el esclarecimiento de la muerte del joven Octavio Buccafusco, de 34 años de edad, en un episodio que involucra a agentes de la patrulla municipal de ese distrito.

La intendenta se reunirá con familiares y la oposición alerta sobre el peligro que implica una patrulla con más marketing que formación. El hecho golpea en uno de los principales activos de la gestión amarillo violeta, que hace un culto de la seguridad: apenas un mes atrás inauguraron el imponente centro de monitoreo "Escudo".

La marcha partió de Güemes y Avenida Maipú, donde Octavio vivía y murió, y recorrió unas quince cuadras por la principal avenida del distrito hasta llegar a la esquina de Félix Amador, donde se encuentra el nuevo centro de monitoreo, recientemente inaugurado. Allí, los manifestantes permanecieron coreando la consigna "a- se -sinos", acompañados por las bocinas de los automovilistas que pasaban.

El episodio, similar al que terminó con la vida del afroamericano George Floyd en 2020, que inmortalizó la frase "I can not breath" (no puedo respirar) por parte del movimiento "Black lives matter", ocurrió el pasado 3 de septiembre. Más de dos semanas después, la intendenta Soledad Martínez se comunicó con Augusto Buccafusco, hermano de Octavio, con quien se reunirá en las próximas horas.

Esa madrugada, Octavio llamó al 911 y denunció que había alguien en su domicilio. Cuando la patrulla llegó, lo encontró afuera y le indico que permaneciera allí, pero Octavio volvió a ingresar y salió con su bicicleta y su perro en brazos. Por alguna razón, no se sintió seguro en presencia de los agentes municipales y fue en busca de ayuda a la comisaría de la policía bonaerense, a pocos metros de distancia.

Pero nunca llegó a su destino. Las cámaras muestran que fue derribado de la bicicleta e inmovilizado por varios agentes, que presionaron su cuello contra el cordón de la vereda por espacio de quince minutos. Como era de esperar, Octavio no volvió a moverse.

La familia de Octavio, propietaria Buccafusco Propiedades, una reconocida inmobiliaria de la zona, reclama que se investigue el hecho como homicidio. La Comisión Provincial por la Memoria (CPM) se constituyó también como querellante.

Algunos vecinos con los que dialogó Buenos Aires/12, que permanecen en estado de shock desde la fatídica madrugada, sostienen que el equilibrio emocional de Octavio era precario, pero que nunca fue una persona agresiva y de ninguna manera podía considerárserlo una amenaza para la integridad física de los agentes. "Lo que esto demuestra es que la patrulla no tiene ni criterio para evaluar una situación ni recursos para resolverla. Estamos todos en peligro".

Lucas Boyanovsky, concejal recientemente reelecto por Fuerza Patria, viene alertando sobre el rol de la patrulla municipal y el riesgo que implica. "Lo que observamos es mucho marketing y mucha publicidad, pero hace tiempo presentamos un pedido de informes sobre el tipo y la duración de la capacitación que reciben los agentes y el ejecutivo nunca respondió, ni la intendenta ni su secretario de Seguridad, Santiago De Jesús. La conclusión es simple: nadie sabe quién ni cómo los forma".

El edil recuerda además otro antecedente luctuoso ocurrido en el mismo distrito, en la zona de Villa Martelli. Una noche de invierno, el año pasado, un agente perdió el control del móvil que manejaba, se subió a la vereda y atropelló a cuatro jóvenes que hacían un asado en la vereda, frente a su domicilio. Uno de ellos murió de inmediato.

Boyanovsky explica que "la patrulla se nutre de exonerados de otras fuerzas y hasta de policías en actividad que van para complementar ingresos. Con esos elementos, es complejo que entiendan que no cumplen funciones policiales". De hecho, estos agentes están equipados con pistolas Byrna, que disparan una bala de goma con pimienta y son consideradas de menor letalidad que las Taser, justamente para evitar que maten.

Ni las redes del municipio, ni las de la intendenta ni las del secretario de Seguridad hacen referencia al hecho. En cambio, muestran los nuevos móviles híbridos y las armas de baja letalidad con que equiparon a la mencionada fuerza.

El espejo marplatense

El hecho guarda similitudes con el accionar de la patrulla municipal marplatense, que responde a Guillermo Montenegro, otro ex militante del Pro devenido libertario. Ese cuerpo, cuyo despliegue de violencia y crueldad con los más vulnerables fue en aumento a medida que se consolidaba una suerte de espíritu de época, en sintonía con el gobierno nacional a patrulla, fue denunciado por la CPM.

El organismo presentó un habeas corpus contra el hostigamiento y detención arbitraria de trapitos y personas sin domicilio fijo, a las que les quitaba sus pertenencias e incluso su documentación personal.

El juez de primera instancia lo aprobó pero el intendente, que hacía alarde de este accionar en sus redes sociales, apeló la medida. Recientemente, un fallo de cámara sostuvo que esos operativos son ilegales y deben cesar de inmediato.