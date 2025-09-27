Ante el malestar creciente de todos los sectores que conforman el agro, con excepción de las grandes cerealeras, el Gobierno nacional se atajó: “Cuando tomamos una medida, no la sabe nadie”. La afirmación en boca del titular del ARCA, Juan Pazo, hace referencia a la eliminación temporal de las retenciones, que duró apenas tres días porque las compañías exportadoras de granos liquidaron enseguida.
Retenciones: el Gobierno se desentiende de las acusaciones
La Mesa de Enlace quedó afuera
Tras haber sido excluidos del convite millonario, los ruralistas levantan la voz y plantan sospechas sobre la maniobra.
