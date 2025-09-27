El Gobierno nacional le puso precio y fecha de subasta a la primera gran venta de un terreno público que planea hacer en territorio porteño. Se trata del predio de cuatro hectáreas del barrio de Palermo perteneciente al Ejército que la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) desafectó de su uso público hace sólo un mes y que buscará vender a principios de octubre por más de 80 millones de dólares. Pegado al Regimiento de Patricios y al Pabellón del Centenario, allí funciona actualmente un centro comercial de la cadena Cencosud, pero ya está zonificado por el Código Urbanístico (CUR) porteño para lconstrucción de edificios de viviendas y comerciosnegocio inmobiliario
Una subasta en tiempo récord
El Gobierno nacional apura la venta de un codiciado terreno de Palermo
Tiene 4 hectáreas y está pegado al Regimiento de Patricios. Allí funciona ahora un centro comercial. Será subastado el 6 de octubre. Otro millonario negocio inmobiliario.
