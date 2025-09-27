Un principio de incendio sacudió este viernes parte del primer piso de la Casa Rosada, en el sector donde se encuentra la oficina del asesor presidencial Santiago Caputo. El fuego se originó por un cortocircuito en la cocina de esa ala del histórico edificio de Balcarce 50, según informaron fuentes oficiales.

Cerca de las 18, un cortocircuito en la cafetería del primer piso generó un principio de incendio y humo en los pasillos. Los bomberos de la Policía Federal intervinieron de inmediato, apagaron las llamas y evacuaron de manera preventiva el Salón Martín y oficinas aledañas.

Santiago Caputo, que estaba reunido con el legislador Cristian Ritondo, tuvo que abandonar su despacho. La reunión continuó en una oficina de Planta Baja mientras los bomberos trabajaban en la zona afectada. Afortunadamente, no se registraron heridos y los daños materiales fueron mínimos.

Seguí leyendo: