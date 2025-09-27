La Comisión Electoral de Newell’s confirmó las elecciones para el mes de diciembre e informó que las agrupaciones opositoras concluyeron en la reunión del jueves que no están dadas las garantías jurídicas para votar en noviembre, como propuso el presidente Ignacio Astore. “La Comisión Electoral carece de facultades para adelantar las elecciones”, aclararon los miembros de la Comisión Electoral en un comunicado.

Astore se quiere ir antes de tiempo. Los socios se lo propusieron en febrero y se negó. Y ahora es tarde. Porque la Comisión Electoral dio detalles de la reunión del jueves con las agrupaciones opositoras y allí concluyeron que alterar el calendario electoral vigente solo se puede hacer por renuncia de Comisión Directiva o llamado a nueva asamblea. Al respecto, la Comisión Electoral informó ayer: “Ante la nota dirigida por la Comisión Directiva de la institución a todo el arco político y a la Comisión Electoral proponiendo la modificación del cronograma electoral, se convocó a una reunión que se celebró en el pasado día jueve en las instalaciones del club. Los distintos grupos políticos, en su mayoría, consideraron que dicha presentación adolece de requisitos esenciales y de la fundamentación necesaria a tales efectos. Por amplia mayoría las agrupaciones resolvieron que, para no violar el Estatuto de la institución, el adelantamiento de las elecciones solo puede efectuarse si se convoca a asamblea extraordinario o bien si renuncia la Comisión Directiva”.

Pero en cualquiera de los dos escenarios ya no hay días para completar todo el proceso y votar mucho antes que el 14 de diciembre. Por lo cual las elecciones serán a fin de año. La oportunidad de anticipar el proceso electoral Astore la tuvo en sus manos el pasado mes de febrero, prometió allí que se iba a votar en septiembre y después de desentendió de su compromiso. Ahora deberá hacerse cargo de una situacion económica y deportiva crítica, con la tesorería sin pagar sueldos y el equipo en el fondo de la tabla.