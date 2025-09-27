Central necesita ganar para mantenerse en la pelea por quedarse con la clasificación a Copa Libertadores del próximo año y Ariel Holan asume la urgencia con un planteo más ofensivo para visitar a Gimnasia y Esgrima. Esta tarde en el bosque platense el auriazul saldrá con dos delanteros en ataque, ante la probable elección de Enzo Copetti para reemplazar al lesionado Gaspar Duarte. El Lobo acumula dos derrotas consecutivas y está fuera de la zona de clasificación a los octavos de final.

Los problemas físicos que tuvo Duarte en la semana, aunque de menor importancia, le impidieron entrenar jueves y viernes y el técnico probó variantes, la última de ellas la de Copetti en su reemplazo. El ingreso de un delantero a la ofensiva responde a la necesidad del equipo de encontrar la victoria para no quedar relegado en la tabla anual, donde disputa con River y Boca la clasicación a la Libertadores 2026. El canaya está invicto en el Clausura pero encontró siete empates en nueve fechas. Y este registro le quitó el liderazgo de la tabla anual que ostentaba en el inicio del campeonato. Copetti fue titular en el ensayo de ayer, relegando a Santiago López, presente en la práctica del jueves en Arroyo Seco.

Gimnasia, por el contrario, ganó un solo partido de los últimos cinco, acumulando cuatro derrotas. Viene de caer con Unión de local y con Deportivo Riestra de visitante. Con 10 puntos está fuera de la zona de clasificación a la pelea por el título, aunque está a dos del octavo puesto, donde se ubica Sarmiento, el último club en posición de acceso a los octavos de final. Orfila resigna un defensor para esta tarde para así volver a formar con línea de cuatro en el fondo y darle lugar en el ataque a Marcelo Torres. El otro delantero es probable que sea Jan Hurtado, aunque el entrenador no descartó la opción de Norberto Briasco.

Gimnasia: Insfrán: Pintado, Giampaoli, Suso, Silva Torrejón; Merlo, Seoane o Max, Merlini, Panaro; Torres, Hurtado. DT: Alejandro Orfila.

Central: Broun; Coronel, Komar, Quintana, Sández; Di María, Ibarra, Malcorra; Campaz, Copetti y Veliz. DT: Ariel Holan.

Arbitro: Fernando Echenique

Cancha: Gimnasia y Esgrima

Hora: 14.30

TV: TNT Sports